E’ arrivato il primo giorno di pausa della 110esima edizione del Tour de France ed è tempo di fare i primi bilanci. Andiamo a scoprire per tutte le maglie in palio chi sono i favoriti ed i principali antagonisti.

Maglia gialla: un discorso a due tra gli eterni rivali

Si potrebbe dire che il conteggio parla di due vittorie ad una per Tadej Pogacar per le tappe viste finora. Però, la vittoria del danese sul rivale è stata più significativa tanto da fargli ottenere la maglia gialla.

La sensazione lasciata dalle prime sfide è che lo sloveno ne abbia di più, ma Jonas Vingegaard è pronto ad affondare il colpo più pesante all’occasione giusta, grazie anche al team Jumbo-Visma che riesce a gestire quasi sempre la gara.

Non esiste un terzo incomodo, mentre la lotta per il terzo posto è molto interessante. Jay Hindley e Carlos Rodriguez al momento sembrano gli unici a poterselo contendere. Bisogna stare attenti a possibili ritorni di fiamma dei gemelli Adam e Simon Yates.

Maglia verde: Jasper Philipsen aspetta solo di arrivare a Parigi

Per la classifica a punti non sembra esserci storia. Grazie alle tre vittorie ottenute nella prima parte di questo Tour de France 2023, il belga si deve limitare a non andare fuori tempo massimo in queste due settimane e magari provare a vincere le poche tappe rimaste per i velocisti.

Mads Pedersen e Wout Van Aert sono nomi di primissimo rilievo, ma difficilmente potranno dare fastidio a Jasper Philipsen per la vittoria finale della maglia verde.

Maglia a pois: incertezza su chi sarà il Re degli scalatori

Le quote dei bookmakers spingono come favoriti per Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Con l’arrivo delle tappe alpine e GPM di alta categoria, con tanti punti in palio, è un ragionamento più che corretto. Proveranno ad inserirsi nelle fughe e prendere i punti dei GPM di categorie più basse l’attuale possessore della maglia Neilson Powless, il nostro Giulio Ciccone, Felix Gall e Michael Woods.

Maglia bianca: fino a quando non passa alla gialla sarà di Tadej

Lo sloveno, dalla seconda tappa in poi, indossa stabilmente la maglia bianca che indica il migliore giovane di questo Tour de France. A meno di clamorosi ritiri, sarà lui il vincitore a Parigi di questa classifica.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.