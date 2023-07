L’ultima tappa sulle Alpi per il Tour de France 2023 è quella regina di questa edizione. Ci saranno molti che proveranno a vincerla, anche se tutto lascia pensare ad una nuova sfida tra i due sfidanti.

Il percorso della tappa regina

Saranno 165,7 i km totali da affrontare oggi, che porteranno la carovana da Saint-Gervais Mont-Blanc a Courchevel. Quattro GPM tutti impegnativi, con il Col de la Loze HC posto nel finale dove si vedrà chi davvero può puntare oggi alla vittoria di tappa. Superato questo ci saranno 6600 metri all’arrivo, in discesa, che non dovrebbero fare la differenza rispetto a quanto è avvenuto sull’apice dell’ascesa.

I favoriti di giornata, nuovo scontro tra i due alieni

Ieri Jonas Vingegaard ha messo un’ipoteca sulla vittoria finale. Ha dominato la cronometro, trovando un vantaggio quasi incolmabile su Tadej Pogacar. Occhio allo sloveno, è già riuscito a vincere un Tour de France nella penultima tappa quando sembrava impossibile e sicuramente darà tutto oggi e nelle ultime tappe che potranno essere per lui decisive.

Nomi di possibili outsiders oggi se ne possono fare tantissimi. A cominciare dai fidati cavalieri dei due capitani Adam Yates e Sepp Kuss. Entrambi hanno dimostrato una gran gamba, sono nella Top 5 della classifica generale e potrebbero avere il via libera per ambire alla tappa più prestigiosa di quest’anno.

I francesi David Gaudu, Felix Gall e Thibaut Pinot oggi darebbero tutto per mettere il loro nome come vincitore e sicuramente ci proveranno. Giulio Ciccone, in maglia a pois, partirà subito forte per aggiudicarsi quanti più punti possibili sui primi GPM, se poi dovesse arrivare in fondo una possibile fuga potrebbe coronare un sogno.

comparatore scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.