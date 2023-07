Tappa adatta alle ruote veloci oggi, dopo la tappa regina conquistata da Felix Gall che ha sancito anche la vittoria di Jonas Vingegaard della maglia gialla. Il favorito odierno è Jasper Philipsen.

Il percorso della diciottesima tappa

La tappa di oggi è abbastanza lunga 184,9 km da Moûtiers a Bourg-en-Bresse. Solo due GPM di quarta categoria non dovrebbero dare nessun problema alle ruote veloci, viste come favorite per la vittoria finale. Probabilmente ci sarà una fuga, che sarà facilmente gestibile dalle squadre dei velocisti.

I favoriti per la tappa di oggi

Jasper Philipsen finora è stato l’assoluto dominatore delle volate, con quattro vittorie in questa edizione del Tour de France. La ricerca del pokerissimo per i bookmakers è data con alta probabilità visto che è il favorito di giornata. Può contare su un fenomeno come Mathieu Van Der Poel, che lo mette nelle migliori condizioni ai 200 metri dall’arrivo.

Non ci sarà Wout Van Aert che ha deciso di ritirasi dal Tour de France, per stare vicino alla moglie prossima al parto. Per lui nessuna vittoria di tappa, ma verrà ricordato per l’abnegazione nei confronti del capitano Jonas Vingegaard. Mads Pedersen è l’unico ad aver battuto Jasper Philipsen in volata in queste settimane, mentre Dylan Groenewegen si è piazzato secondo nell’ultima volata svolta.

Possibili outsider Bryan Coquard e Magnus Cort Nielsen. Per gli italiani da segnalare Luca Mozzato.

