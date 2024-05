Pronostici Indy 500 e Coca Cola 600. Questo fine settimana oltre a MotoGP e Formula 1 di cui abbiamo parlato come sempre al giovedì, gli appassionati di motore potranno godersi anche lo spettacolo delle corse americane con la mitica Indy 500 e anche la Coca Cola 600. Nello stesso giorno Kyle Larson correrà entrambe le competizioni.

Pronostici Indy 500 e Coca Cola 600: i numeri e i protagonisti alla 500 miglia di Indianapolis

Appuntamento da non perdere questo fine settimana con la 108ma edizione della 500 Miglia Indianapolis, evento valido per la NTT IndyCar Series. Il mese di maggio si conclude come da tradizione con una delle competizione automobilistiche più importanti del calendario, corsa imperdibile che come da tradizione si terrà sulla distanza dei 200 giri del catino di Speedway.

Come tutte le prove della NTT IndyCar Series, anche il round di Indianapolis sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva per l’Italia su Sky Sport. Tutti gli appassionati potranno seguire i 200 passaggi previsti anche in streaming anche su SkyGO e NOW.

Roger Penske ed i propri uomini provano a confermarsi dopo aver firmato il successo con Josef Newgarden. Il nativo di Nashville ci riprova con la propria Chevrolet #2, l’ex campione della serie è uno dei tanti che possono regalare sorprese nello Stato dell’Indiana.

Alla vigilia della competizione lo spagnolo Alex Palou (Ganassi #10) è il leader del campionato. Il due volte vincitore della serie, padrone della scena ad inizio maggio nel road course di Indianapolis, insegue la prima gioia sull’ovale, una missione sfiorata a più riprese ma quest’anno consigliamo di non puntare su Palou, come su Kyle Larson di cui parleremo anche dopo.

Il favorito dalle quote però è Scott McLaughlin, seguito da Will Power ed Alexander Rossi. Tra le possibili sorprese a quota più alta vi segnaliamo: Pato O’Ward, Santino Ferrucci, Felix Rosenqvist ed Helio Castroneves che è stato l’ultimo nel 2002 a vincere per due anni consecutivi questo evento.

Approposito di vincitori, la nostra scommessa va proprio sul vincitore dello scorso anno, Josef Newgarden. Non lo prendiamo vincitore, ci piacerebbe prenderlo sul podio, ma in Italia scarseggiano le quote. Ecco allora che ci viene in soccorso il Testa a Testa Scott McLaughlin v Josef Newgarden: NEWGARDEN @1.86.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Indy 500 e Coca Cola 600: le ultime da Charlotte

Dicevamo di Kyle Larson che nel weekend proverà l’impresa. Da 10 anni nessun pilota ha provato la doppietta storica, correndo nello stesso giorno sia la 500 miglia di Indianapolis che la corsa di Charlotte, la Coca Cola 600 come in passato ci hanno provato miti del Motor sport americano come John Andretti, Davy Jones, Robby Gordon, Tony Stewart e Kurt Busch, ma senza mai completare l’impresa della doppietta. La doppietta di Larson negli States si gioca @36 volte la posta. Il migliore e unico a terminare le 1.100 miglia totali di questa impresa è stato Stewart nel 2001, quando chiuse con un 6° posto a Indy e un 3° a Charlotte.

Per questa edizione della Coca Cola 600 ci saranno 39 macchine in pista e proprio Kyle Larson apre da favorito, su un tracciato in cui ha dominato nel 2021 e dove ha incassato 4 top-10 su 6 gare. Il suo avversario principale sarà Denny Hamlin che ha grande esperienza sull’ovale di Charlotte dove ha corso 22 volte, incassando 18 top-10. Tra i due proverà ad inserirsi anche Tyler Reddick (4 top-10 in 5 presenze a Charlotte).

Le sorprese potrebbero arrivare da William Byron che è nativo di queste zone e 3 pole a suo nome in questa gara, compresa quella dello scorso anno, anche se non ha mai vinto la gara (2° lo scorso anno dopo essere stato al comando per 91 giri). Kyle Busch è un nome da tenere sempre in considerazione con 11 top-10 nelle ultime 13 volte a Charlotte. Quota in tripla cifra per Ricky Stenhouse Jr, ma parliamo sempre del vincitore di Daytona 500 dello scorso anno e che si presenta forte di 4 top-7 nelle ultime 6 volte a Charlotte. Lasciamo stare invece piloti come Martin Truex Jr, Christopher Bell, Joey Logano e Ross Chastain

Anche qui volevamo un piazzamento a podio ma le quote non ce lo permettono e allora viriamo su un Testa a Testa con Chase Elliott v Ryan Blaney: ELLIOTT @1.86. In questa stagione Elliott ha già vinto e fatto 3° nei 1.5-mile tracks. Le sue ultime 2 “600” non sono andate benissimo con un 33° e un 34° posto finale, ma nel 2022 è stato al comando per 86 giri.

Visto che questo è il weekend di Kyle Larson ci aspettiamo almeno una vittoria tra le due corse, che sarebbe già un impresa. Scegliamo quella di Charlotte mettendo un cippino su LARSON VINCE COCA COLA 600 @5.25.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB