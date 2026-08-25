Pronostico Lorenzo Sonego-Adrian Mannarino: analisi, quote, guida tv e scommesse tennis, ATP 250 Winston Salem 2026

Pronostico Sonego-Mannarino 25 agosto 2026
Pronostici Tennis
Avatar
di
25 Agosto 2026

Lorenzo Sonego ha superato il primo turno giocato contro il Lucky looser Herbert, invece che contro Kopriva che si è ritirato, e al secondo turno sfida un altro tennista transalpino, Adrian Mannarino nella notte di martedì per ATP 250 Winston Salem di tennis. Pronostico Sonego-Mannarino 25 agosto 2026.

Pronostico Sonego-Mannarino 25 agosto 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Sonego-Adrian Mannarino match di tennis valido per il torneo ATP 250 Winston Salem 2026, negli Stati Uniti.

Lorenzo Sonego arriva da un esordio positivo a Winston-Salem, dove ha sconfitto il francese Pierre-Hugues Herbert in tre set (7-6, 4-6, 6-3). Questo torneo rievoca ottimi ricordi per il torinese, che qui ha vinto il titolo nel 2024. Sonego sta cercando di ritrovare la continuità migliore sul cemento all’aperto dopo una stagione di alti e bassi, sfruttando la sua fisicità e il dritto per spingere l’avversario fuori dal campo.

Adrian Mannarino, testa di serie numero 9 del tabellone, ha usufruito di un bye al primo turno. Mannarino, giocatore mancino ed estremamente regolare dal fondo con traiettorie piatte, non sta attraversando il periodo più brillante della sua carriera, ma rimane un avversario tatticamente ostico e molto a suo agio sulle superfici rapide nordamericane.

Pronostico Sonego-Mannarino 25 agosto 2026

Pronostico Sonego-Mannarino 25 agosto 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Sonego-Adrian Mannarino?

Il match tra Lorenzo Sonego e Adrian Mannarino è in programma oggi, martedì 25 agosto 2026, a partire dalle ore 23:30 italiane. I canali di riferimento per la diretta sono Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Uno (canale 201). In streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Lorenzo Sonego-Adrian Mannarino

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Lorenzo Sonego-Adrian Mannarino
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
1.572.30
1.572.25
1.612.28
1.572.30
1.612.28

Le nostre scommesse su Lorenzo Sonego-Adrian Mannarino

Il bilancio ufficiale nei circuiti maggiori vede Lorenzo Sonego in svantaggio per 2-3 nei confronti di Adrian Mannarino. L’ultimo scontro diretto risale a settembre 2024 a Pechino, dove il francese si è imposto in rimonta. Solitamente i due tennisti hanno sempre dato vita a match combattuti come ci aspettiamo anche per questa sfida da Over total games.

PRONOSTICO: OVER 22.5 GAMES @1.81

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

Telegram-loghino.pngTELEGRAM BETTING MANIAC
Instagram-loghino.pngINSTAGRAM BETTING MANIAC
Youtube-loghino.pngYOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
, ,
Altri articoli
Pronostico Mattia Bellucci-Luciano Darderi: derby azzurro al secondo turno del ATP 250 Winston Salem il 25-08-2026
Pronostici Tennis
Pronostico Mattia Bellucci-Luciano Darderi: derby azzurro al secondo turno del ATP 250 Winston Salem il 25-08-2026
24 Agosto 2026
Pronostico Luca Nardi-Federico Cinà: derby azzurro alle qualificazioni US Open 2026 del 25 agosto
Pronostici Tennis
Pronostico Luca Nardi-Federico Cinà: derby azzurro alle qualificazioni US Open 2026 del 25 agosto
24 Agosto 2026
Pronostici Tennis: anteprima ATP 250 Winston Salem 2026, tre azzurri in corsa prima dello US Open
Pronostici Tennis
Pronostici Tennis: anteprima ATP 250 Winston Salem 2026, tre azzurri in corsa prima dello US Open
24 Agosto 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.