Lorenzo Sonego ha superato il primo turno giocato contro il Lucky looser Herbert, invece che contro Kopriva che si è ritirato, e al secondo turno sfida un altro tennista transalpino, Adrian Mannarino nella notte di martedì per ATP 250 Winston Salem di tennis. Pronostico Sonego-Mannarino 25 agosto 2026.

Pronostico Sonego-Mannarino 25 agosto 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Lorenzo Sonego-Adrian Mannarino match di tennis valido per il torneo ATP 250 Winston Salem 2026, negli Stati Uniti.

Lorenzo Sonego arriva da un esordio positivo a Winston-Salem, dove ha sconfitto il francese Pierre-Hugues Herbert in tre set (7-6, 4-6, 6-3). Questo torneo rievoca ottimi ricordi per il torinese, che qui ha vinto il titolo nel 2024. Sonego sta cercando di ritrovare la continuità migliore sul cemento all’aperto dopo una stagione di alti e bassi, sfruttando la sua fisicità e il dritto per spingere l’avversario fuori dal campo.

Adrian Mannarino, testa di serie numero 9 del tabellone, ha usufruito di un bye al primo turno. Mannarino, giocatore mancino ed estremamente regolare dal fondo con traiettorie piatte, non sta attraversando il periodo più brillante della sua carriera, ma rimane un avversario tatticamente ostico e molto a suo agio sulle superfici rapide nordamericane.

Guida TV Tennis: dove vedere Lorenzo Sonego-Adrian Mannarino?

Il match tra Lorenzo Sonego e Adrian Mannarino è in programma oggi, martedì 25 agosto 2026, a partire dalle ore 23:30 italiane. I canali di riferimento per la diretta sono Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Uno (canale 201). In streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Lorenzo Sonego-Adrian Mannarino

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Lorenzo Sonego-Adrian Mannarino

Il bilancio ufficiale nei circuiti maggiori vede Lorenzo Sonego in svantaggio per 2-3 nei confronti di Adrian Mannarino. L’ultimo scontro diretto risale a settembre 2024 a Pechino, dove il francese si è imposto in rimonta. Solitamente i due tennisti hanno sempre dato vita a match combattuti come ci aspettiamo anche per questa sfida da Over total games.

PRONOSTICO: OVER 22.5 GAMES @1.81

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.