Venerdì 9 giugno 2023, è in programma il match tra il tennista norvegese Casper Ruud, opposto al giocatore tedesco Alexander Zverev, valido per le semifinali del torneo di tennis Roland Garros 2023. Pronostico Casper Ruud-Alexander Zverev, semifinali Roland Garros del 09/06/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker, lo stato di forma dei due tennisti e il pronostico gratuito elaborato dai nostri tipster esperti di tennis.

Lo stato di forma dei due tennisti per questa semifinale

Entrambi i giocatori arrivano a questo match in un momento di forma importante. Partiamo proprio dal tennista norvegese, che anche in questo 2023, è qui a Parigi per giocarsi un posto in finale, proprio come nel 2022, sconfitto solo da Rafael Nadal nell’atto finale.

Casper Ruud, sta giocando un tennis efficace, da sottolineare la sua grandissima partita giocata proprio ai quarti di finale di questo Roland Garros 2023, contro Holger Rune, dove ha vinto in meno di 2 ore e 30 minuti.

Alexander Zverev, dopo l’infortunio shock dell’anno scorso si è ripresentato qui a Parigi e centrando subito la semifinale. Il tennista tedesco, sta dimostrando di essere davvero solido, ad eccezione di qualche doppio fallo di troppo. I due giocatori si sono affrontati ben 4 volte e conduce Zverev 3-1. Attenzione però che nessuna di queste partite è stata giocata su terra battuta (superficie preferita da Ruud).

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis Roland Garros 2023, vedono favorita la vittoria di Alexander Zverev, offerta a quota 1.80 su Starcasinò e a quota 1.82 su Sisal, mentre il successo di Casper Ruud è pagato a quota 2.00.

Pronostico Casper Ruud-Alexander Zverev

Noi dello staff di Bet Italia web, ci aspettiamo una partita molto combattuta, entrambi i giocatori da fondo campo sono molto solidi. Se Casper Ruud vorrà portare a casa il match, dovrà essere molto aggressivo e giocare con molto spin sul dritto di Zverev (“colpo debole” del tedesco).

Fatte queste premesse, ci aspettiamo davvero una gara tirata e decidiamo di non sbilanciarci su un vincente secco, ma di prenderci l’over 38.5 game a quota 1.80.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.