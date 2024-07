Pronostico Cobolli-Hijikata 2 luglio 2024. La nostra redazione ha preparato analisi e prima giocata ufficiale sul tabellone principale di Wimbledon, il terzo slam della stagione di Tennis, e prendiamo in analisi il match che vede in campo l’azzurro Flavio Cobolli.

Pronostico Cobolli-Hijikata 2 luglio 2024: lo stato di forma dei tennisti

E’ col match Flavio Cobolli-Rinky Hijikata che iniziano ufficialmente le nostre scommesse sul tabellone principale di Wimbledon, il terzo slam di tennis del 2024, l’evento più ambito e storico, che seguiremo giorno per giorno con tanti contenuti e free pick.

Flavio Cobolli (numero #48 al mondo) è in buona forma e arriva dai quarti di finale sull’erba di Eastbourne quando si è fermato per 1-2 contro il giocatore di casa, il britannico Harris.

Dall’altra parte Rinky Hijikata (#77) ha battuto il nostro Nardi al primo turno a Maiorca, ma poi si è arreso per 0-2 a Shelton. L’australiano si era messo in mostra anche al ATP Londra dove era riuscito a raggiungere i quarti di finale, prima del 1-2 perdente contro Korda. I due tennisti non si sono mai affrontati prima.

betting online 1 Bonus Benvenuto:20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 50% fino a €30 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 50% fino ad un massimo di €30, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostico Cobolli-Hijikata 2 luglio 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di Tennis.

Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Rinky Hijikata

In questa audio analisi il nostro esperto di Tennis, Brian, ci da le sue idee su questo match, con una free pick in quota @2.05.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB