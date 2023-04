Quote Antepost Wimbledon 2023. Da lunedì 3 a domenica 16 luglio si gioca il terzo slam della stagione di Tennis, Wimbledon, torneo storico che vede Novak Djokovic favorito nel maschile ed Iga Swiatek nel femminile.

Quote Antepost Wimbledon 2023: Novak Djokovic al comando delle lavagne maschili

Novak Djokovic favorito nella difesa del titolo vinto lo scorso anno a Wimbledon su Nick Kyrgios. Carlos Alcaraz proverà a dargli filo da torcere come avversario principale mentre al 3° posto arriva Matteo Berrettini che la passata edizione, causa covid, ha dovuto saltare la difesa della finale raggiunta nel 2021, ma che non si presenta proprio al meglio, al contrario di Jannik Sinner che però ha una quota più alta @13 volte la posta per la vittoria.

Le ultime notizie danno il via libera a tennisti russi e bielorussi per partecipare allo slam inglese, e ovviamente il giocatore da tenere più sott’occhio è Daniil Medvedev che si gioca tra i favoriti dietro a Djokovic, in quota @9.

Quote Antepost Wimbledon 2023: Iga Swiantek domina nel femminile

Iga Swiatek favorita per la vittoria nel femminile, anche se questa volta se la dovrà vedere praticamente alla pari con Elena Rybakina, la campionessa in carica che ha vinto lo scorso anno in finale contro Ons Jabeur che si gioca invece @11. E’ infatti la Aryna Sabalenka la terza nelle lavagne anche di questo slam.

Programma completo e dirette tv Wimbledon 2023

Lunedì 3 luglio 2023

Ore 12:00 Primi turni maschili e femminili

Martedì 4 luglio 2023

Ore 12:00 Primi turni maschili e femminili

Mercoledì 5 luglio 2023

Ore 12:00 Secondi turni maschili e femminili

Giovedì 6 luglio 2023

Ore 12:00 Secondi turni maschili e femminili

Venerdì 7 luglio 2023

Ore 12:00 Terzi turni maschili e femminili

Sabato 8 luglio 2023

Ore 12:00 Terzi turni maschili e femminili

Domenica 9 luglio 2023

Ore 12:00 Ottavi di finale maschili e femminili

Lunedì 10 luglio 2023

Ore 12:00 Ottavi di finale maschili e femminili

Martedì 11 luglio 2023

Ore 14:00 Quarti di finale maschili e femminili

Mercoledì 12 luglio 2023

Ore 14:00 Quarti di finale maschili e femminili

Giovedì 13 luglio 2023

Ore 14:00 Semifinali femminili

Venerdì 14 luglio 2023

Ore 14:00 Semifinali maschili

Sabato 15 luglio 2023

Ore 15:00 Finale femminile

Domenica 16 luglio 2023

Ore 15:00 Finale maschile

WIMBLEDON 2023 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport

Diretta streaming: Sky Go e Now Tv

