Quote Antepost Wimbledon 2023. Mancano pochi giorni all’inizio del terzo slam della stagione 2023 di Tennis, il mitico Wimbledon che inizia nel segno di Alcaraz e Djokovic, i grandi favoriti. Vediamo le quote antepost aggiornate e anche gli accoppiamenti dopo il sorteggio del tabellone principale maschile ma anche femminile.

Quote Antepost Wimbledon 2023: sorteggiato il tabellone principale

Sorteggiato il tabellone di Wimbledon 2023. Il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz farà il proprio esordio contro il francese Jeremy Chardy, mentre Novak Djokovic affronterà l’argentino Pedro Cachín. Parliamo dei due grandi favoriti per la vittoria finale dello Slam inglese, con Djokovic che cerca di migliorare ancora i proprio numeri da record, mentre Alcaraz che vuole confermarsi come nuova stella mondiale.

Il russo Daniil Medvedev giocherà nel primo turno contro la wild card Fery, mentre per Stefanos Tsitsipas ci sarà l’affascinante incrocio con Dominic Thiem e un probabile secondo turno contro Andy Murray. Il finalista uscende Nick Kyrgios se la vedrà contro il belga David Goffin.

La situazione degli azzurri

Parlando dei tennisti italiani, Jannik Sinner sfiderà al primo turno l’argentino Juan Manuel Cerundolo, capitato nell’ottavo dell’americano Taylor Fritz e nel quarto del norvegese Casper Ruud. Lorenzo Musetti affronterà il peruviano Varillas e ha un potenziale secondo round con lo statunitense John Isner. Il carrarino è inserito nello stesso ottavo di Djokovic e ha un possibile incrocio al terzo turno contro il polacco Hubert Hurkacz, semifinalista nel 2021.

Berrettini e Sonego si ritroveranno al primo turno come a Stoccarda, mentre Cecchinato è atteso dall’impegno contro il gigante cileno Nico Jarry. Matteo Arnaldi, invece, per la prima volta nel tabellone principale ai Championships, giocherà contro lo spagnolo Carballes Baena e nel secondo round potrebbe affrontare il danese Holger Rune.

LE PARTITE DEGLI ITALIANI AL 1° TURNO

Sinner-Juan Manuel Cerundolo

Musetti-Varillas

Berrettini-Sonego

Cecchinato-Jarry

Arnaldi-Carballes Baena

Quote Antepost Wimbledon 2023: il tabellone femminile

Iga Swiatek si assesta da favorita come al solito nella parte alta delle teste di serie, con Jessica Pegula e Coco Gauff, mentre nella parte bassa finiscono Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina (campionessa 2022), oltre a tante altre giocatrici pericolose come Ons Jabeur, Karolina Pliskova, Barbora Krejcikova e la finalista dell’ultimo Roland Garros Karolina Muchova.

Martina Trevisan affronta la terraiola Sara Sorribes Tormo e vede un potenziale secondo turno proprio con Swiatek, mentre, sempre nella parte alta, Elisabetta Cocciaretto prende Osorio e Stefanini se la vedrà con Kontaveit, all’ultimo torneo della carriera. Nella parte bassa Jasmine Paolini pesca malissimo con Petra Kvitova, due volte campionessa, Lucia Bronzetti prende Cristian e Sara Errani andrà faccia a faccia con l’americana Madison Brengle. Ultima, ma non meno importante delle altre, Camila Giorgi, che giocherà contro la giovane russa (naturalizzata francese) Varvara Gracheva e potrà sognare un secondo turno con Aryna Sabalenka.

Altri match molto interessanti da seguire: Venus Williams-Elina Svitolina, Badosa-Riske Amritraj, Linda Fruhvirtová-Martic, Kovinic-Cornet e il giovane prodigio 16enne Mirra Andreeva contro la cinese Wang Xinyu.

LE PARTITE DELLE ITALIANE AL 1° TURNO

Trevisan-Sorribes Tormo

Giorgi-Gracheva

Bronzetti-Cristian

Stefanini-Kontaveit

Cocciaretto-Osorio

Paolini-Kvitova

Errani-Brengle

Quote Antepost Wimbledon 2023: comparazione delle migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote antepost sul mercato italiano per la vittoria finale dello slam inglese. A seguire tutte le quote approfondite, anche in campo femminile.

Novak Djokovic è il grande favorito per la vittoria del torneo di Wimbledon, al via lunedì all’All England Club. Nole, sulla lavagna Snai, parte da una quota di @1,70, segno della grande fiducia da parte dei bookmaker. Alle spalle di Djokovic, che ha vinto sette volte sull’erba londinese, ecco Carlos Alcaraz: il trionfo dello spagnolo si gioca @4 volte la posta. Poi una voragine: per trovare altri nomi sul tabellone antepost bisogna arrivare alla quota di @20 per il russo Daniil Medvedev (che torna a giocare dopo l’esclusione degli atleti russi nel 2022) e a Jannik Sinner: l’altoatesino è la grande speranza del tennis azzurro. A Wimbledon tornerà in campo anche Matteo Berrettini, in una stagione disgraziata per il romano, sempre alle prese con diversi problemi fisici: il suo successo, in un torneo in cui due anni fa raggiunse la finale, paga @66. Lorenzo Musetti parte da @150, Lorenzo Sonego da @250. La possibilità che un tennista italiano possa conquistare Londra, infine, è offerta @12.

Tra le donne, la sfida sembra ristretta a tre giocatrici: dominano la lavagna la polacca Iga Swiatek e la kazaka Elena Rybakina, entrambe @4,50, con la bielorussa Aryna Sabalenka subito dietro @6,00. Per trovare un’italiana bisogna arrivare alla quota di @75 associata a Camila Giorgi, con Martina Trevisan addirittura @500.

