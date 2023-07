Nella giornata di oggi, martedì 11 luglio 2023, è in programma il quarto di finale ad Wimbledon, che vede opposti il tennista russo, Andrey Rublev, opposto al campione serbo Novak Djokovic. Pronostici Wimbledon: chi vincerà il match tra Andrey Rublev e Novak Djokovic per i quarti di finale? scopri il pronostico gratuito offerto dai nostri esperti di tennis.

Lo stato di forma dei due tennisti per questo incontro di Wimbledon

Novak Djokovic non ha la minima intenzione di non portare a casa questo titolo, l’ottavo a Wimbledon. Il tennista serbo, sta dimostrando giorno per giorno di essere quasi imbattibile su questa superficie.

Dall’altra parte della rete, troviamo il giocatore russo Andrey Rublev, che è sicuramente la sorpresa di questo Wimbledon, visto che non era mai arrivato così lontano nelle passate edizioni del torneo giocate qui a Londra.

Entrambi i tennisti si conosco molto bene, Rublev ha dichiarato più volte di stimare molto Djokovic. I due giocatori si sono affrontati 4 volte e conduce Rublev 3-1.

Pronostici Wimbledon: chi vincerà il match tra Andrey Rublev e Novak Djokovic?

Novak Djokovic è sicuramente il super favorito, ci aspettiamo davvero una partita comandata dal serbo, che in cuor suo sa di non poter sbagliare. L’unica sconfitta che ha subito Novak dal russo risale a 2 anni fa, quando Novak rientro dall’infortunio.

Pronostico Tennis di Oggi: ci aspettiamo una partita dominata a senso unico, non vediamo come Andrey Rublev abbia la possibilità di portare a casa nemmeno un set.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis di Wimbledon 2023, vedono favorita la vittoria di Novak Djokovic, offerta a quota 1.10 su Starcasinò e a quota 1.1o su Sisal, mentre il successo di Andrey Rublev è pagato 9 volte la posta giocata.

Segui il grande tennis con noi!

Dalle ore 15.30 sulla home page di BetItaliaWeb, seguiremo per due ore il grande tennis da Wimbledon, con consigli, pronostici, statistiche e tanta competenza e tutto questo Gratis al 100%!

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.