Torna il World Baseball Classic dal 5 al 17 marzo in 4 diverse location, con il Team USA grande favorito, che cercherà di riscattare la finale persa nel 2023 contro il Giappone. Attenzione anche all’Italia che può schierare nomi interessanti del panorama della MLB come Aaron Nola e Vinnie Pasquantino. Pronostici WBC 2026

Pronostici WBC 2026: USA favoriti per il World Baseball Classic

Tutto pronto per il World Baseball Classic 2026. Pensate al WBC come alla versione baseball della Coppa del Mondo FIFA di calci. Questa competizione si svolgerà tra il 5 e il 17 marzo 2026 in quattro città ospitanti distribuite tra Stati Uniti, Giappone e Porto Rico. Il Pool A giocherà a San Juan, Porto Rico, il Pool B dell’Italia è in campo a Houston, il Pool C a Tokyo e infine col Pool B si torna negli States a Miami. Le Fasi Finali (13-17 marzo) vedranno i quarti di finale tra il Daikin Park di Houston e il loanDepot park di Miami, mentre le semifinali e la finale si terranno esclusivamente al loanDepot park di Miami, con la finalissima in programma il 17 marzo.

Ovviamente il Team USA @1.90 è il grande favorito, la dove il baseball è nato e prosperato, e dove militano le più grandi stelle del gioco, ma come vedremo, anche gli altri paesi, Italia inclusa, ne potranno schierare diversi. Sotto la guida del manager Mark DeRosa, la squadra punta a riscattare la sconfitta subita in finale nel 2023. La scelta dei lanciatori fa paura (Paul Skenes, Tarik Skubal, Logan Webb, Clayton Kershaw, Mason Miller, David Bednar, Matthew Boyd, Garrett Cleavinger, Clay Holmes, Griffin Jax, Brad Keller, Nolan McLean, Gabe Speier, Michael Wacha, Garrett Whitlock, Ryan Yarbrough) e le bocche da fuoco della lineup idem, citiamo solo alcuni nomi come: Cal Raleigh, Bryce Harper, Aaron Judge e Kyle Schwarber. Il Team USA inizierà il torneo nel Girone B a Houston, affrontando il Brasile nella gara d’esordio il 6 marzo 2026.

Anche quest’anno gli statunitensi dovranno fare attenzione al Giappone @4.50 che è anche il campione in carica. Nella finale giocata a Miami nel 2023, il Giappone ha sconfitto i campioni in carica degli Stati Uniti con il punteggio di 3-2. In quella partita MVP fu Shohei Ohtani che sarà la stella del roster del sol levante anche quest’anno. La rotazione è un mix di stelle MLB e giocatori della lega giapponese (Yoshinobu Yamamoto, Yusei Kikuchi, Hiromi Itoh, Hiroya Miyagi, Tomoyuki Sugano, Hiroto Takahashi, Atsuki Taneichi, Taisei Ota, Koki Kitayama, Yuki Matsumoto, Daichi Ishii, Ryuhei Sotani, Chihiro Sumida, Yumeto Kanemaru, Shoma Fujihira). Attenzione anche all’esterno Seiya Suzuki.

Proverà ad inserirsi la Repubblica Dominicana @5.25, guidata dalla leggenda dei Cardinals Albert Pujols nel ruolo di manager. Tra i lanciatori si segnalano grandi nomi come Sandy Alcántara e Cristopher Sánchez, ma il vero punto di forza è il potenziale offensivo che questa squadra può esprimere con giocatori di qualità come: Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Ketel Marte, Geraldo Perdomo, Juan Soto, Julio Rodríguez e Fernando Tatis Jr.

Molto più indietro il Venezuela @10,00 che apre la lista di squadre in doppia cifra. I nomi comunque non mancano, ad iniziare dai pitcher Ranger Suárez, Eduardo Rodríguez, Jose Alvarado, Antonio Senzatela e Germán Márquez, ma c’è Pablo López in dubbio. Il capitano Salvador Pérez guida una lineup interessante con anche William Contreras, Luis Arráez, Gleyber Torres, Andrés Giménez, Eugenio Suárez e Ronald Acuña Jr. Attenzione alle sorprese venezuelane!

Il Porto Rico @21.00 è guidato dal manager Yadier Molina, un altro nome importante nel mondo del baseball. Va però detto che rispetto alle prime 4 squadre, qui il potenziale sembra inferiore. Tra i lanciatori segnaliamo Edwin Díaz e Seth Lugo mentre il peso della lineup è sulle spalle e sulle mazze di Christian Vázquez e soprattutto di Nolan Arenado.

Staccato il Canada @51.00 che ha un roster guidato dal manager Ernie Whitt e capitanato dal prima base Josh Naylor. I nomi importanti in rotazione tra i pitcher non mancano (Jameson Taillon, Michael Soroka, James Paxton, Cal Quantrill) ma la squadra sembra inferiore alle altre.

Anche l’Italia @76 ha i suoi campioni, e di recente si è ben preparata battendo i Cubs in amichevole (e perdendo l’altra amichevole contro gli Angels, ma ben giocata dai nostri), ma i bookmakers rimangono freddi con gli azzurri proposti molto indietro in quota. Parleremo più approfonditamente degli azzurri tra poco. Per gli azzurri sarà importante il match col Messico (più che quello con gli USA dove abbiamo poche speranze mentre sulla carta siamo superiori a Brasile e Gran Bretagna) che sulla carta ha qualcosa in più dell’Italia con giocatori come Randy Arozarena, Jarren Duran e Alejandro Kirk, ma segnaliamo anche un ottimo pacchetto di pitcher con Javier Assad (Cubs), Andres Munoz (Mariners), Jose Urquidy, Taijuan Walker (Phillies).

Programma completo World Baseball Classic

La partita d’apertura nella notte italiana tra mercoledì e giovedì è tra Cina Taipei-Australia, con Taipei che ha vinto il campionato Premier12 del 2024 e avrà un netto vantaggio tra i lanciatori titolari, con Jo-Hsi Hsu pronto a scendere in campo da starter. Hsu ha registrato un’ERA di 2.05 e un WHIP di 0.81 nella CPBL lo scorso anno, mentre il lanciatore australiano Alexander Wells vanta un’ERA di 6.60 e un WHIP di 1.60 nei suoi 46.1 inning in carriera nella MLB. Taipei Cinese ha anche una formazione abbastanza grintosa con Yu Chang, Chieh-Hsien Chen, Hao-Yu Lee e Jonathon Long e dovrebbe vincere la gara inaugurale del torneo.

First Round March 5-11 Quarterfinals March 13-14 Semifinals March 15-16 Championship March 17

Il girone e il roster degli azzurri del Baseball

Vediamo tutti i giocatori che faranno parte del roster dell’Italia al World Baseball Classic 2026. Tra i lanciatori spicca subito il nome di Samuel Aldegheri: veronese, classe 2001, è il primo nato e cresciuto in Italia ad aver lanciato in MLB con i Los Angeles Angels, nel 2024, e ha lanciato altre cinque volte nella stagione 2025. Ci sono poi Dan Altavilla, classe 1992, dal 2016 in MLB. Nel 2025 record di 8-9 ai Chicago White Sox; questa stagione la giocherà con i Minnesota Twins. Per lui ERA di 4 e 155 strikeout in carriera.

Matt Festa è in MLB dal 2018 e attualmente gioca con i Cleveland Guardians. Per lui in carriera un ERA di 4.45 e 182 strikeout. Secondo Classic con l’Italia. Alek Jacob dal 2023 gioca in MLB e lo ha sempre fatto coni San Diego Padres. Per lui ERA di 4.06 e 47 strikeout nella carriera di Major League. Michael Lorenzen è un altro grande nome, in MLB dal 2015 e quest’anno lo disputerà con i Colorado Rockies. ERA di 4.08 per lui in carriera, con 826 strikeout: è uno dei punti di forza dell’Italia. Autore anche di una no hitter nella stagione 2023.

Anche Dylan DeLucia in un qualche modo è in MLB, fa parte dell’organizzazione dei Cleveland Guardians e sta rapidamente scalandone le gerarchie dalla AA con gli Akron RubberDucks. Gordon Graceffo ha debuttato in MLB nel 2024 con i St. Louis Cardinals, per i quali tuttora gioca. Fino a oggi ERA di 6.04 e 46 strikeout; i Cardinals lo avevano scelto al quinto giro del draft 2021. Joe La Sorsa è in MLB dal 2023 e giocherà nella prossima annata con i Pittsburgh Pirates. ERA di 5.07 in carriera con 43 strikeout, si è fatto ben volere in Italia in virtù della sua partecipazione al Classic del 2023. Ron Marinaccio è in MLB dal 2022 e si è accasato nel 2025 ai San Diego Padres. ERA di 3.02 e 149 strikeout per lui.

Kyle Nicolas ha sempre giocato con i Pittsburgh Pirates dal 2023. Per lui ERA di 4.68 e 96 strikeout. Adam Ottavino ha debuttato in MLB nel 2010 ed è attualmente free agent dopo aver giocato, nelle ultime stagioni, sulle due sponde di New York e anche ai Boston Red Sox. In carriera, oltre ad aver vestito più volte la maglia dell’Italia al Classic, vanta un ERA di 3.48 e 862 strikeout. Greg Weissert è in MLB dal 2022 e attualmente è ai Boston Red Sox. Per lui ERA di 3.28 con 148 strikeout, aggiornati (come i precedenti) alla stagione 2025.

Ci siamo tenuti per ultimo il nome più importante Aaron Nola di Baton Rouge, Louisiana, classe 1993, è tra i grandissimi nomi che l’Italia può vantare. ERA di 3.83 in carriera con ben 1876 strikeout, fin dal 2015 veste la maglia dei Philadelphia Phillies. Per lui anche una chiamata da All Star nel 2018, ed è uno dei punti di forza più grandi che il manager Francisco Cervelli può utilizzare.

Infine i pitcher che attualmente non militano in MLB. Gabriele Quattrini è uno dei punti fermi della Nazionale italiana e di Macerata. Claudio Scotti, centrato all’ultimo nel roster del Classic in sostituzione di Alessandro Ercolani. Per lui, che si è trovato nelle organizzazioni di Pirates e Mets, è il secondo Classic in carriera.

I ricevitori saranno: J.J. D’Orazio (in sostituzione del capitano storico dell’Italia, Aberto Mineo) e Kyle Teel (attualmente ai Chicago White Sox, media battuta di .273 con 8 fuoricampo e 35 RBI). Gli interni: Sam Antonacci (giocatore di Minor League dei Chicago White Sox ma dalle grandi prospettive future), Jon Berti (free agent da media battuta di .256 con 24 home run, 128 RBI e 108 basi rubate.), Zach Dezenzo (fa parte degli Houston Astros, ha debuttato nel 2024 con una media battuta di .244, 4 home run e 18 RBI, Andrew Fischer (nell’organizzazione dei Milwaukee Brewers, dai quali è stato scelto come ventesimo al draft), Giaconino Lasaracina (recentissimo è stato il suo ingresso nell’organizzazione dei Toronto Blue Jays), Miles Mastrobuoni (attualmente ai Seattle Mariners, vanta una media battuta di .231 con 2 home run, 21 RBI e 22 basi rubate), Thomas Saggese (milita nei St. Louis Cardinals, media battuta di .250, tre fuoricampo e 29 RBI) e anche qui ci siamo tenuto per ultimo il pezzo da novanta, Vinnie Pasquantino (media battuta per lui di .266 con 70 home run e 262 RBI, è parte importante della lineup dei Kansas City Royals).

Infine gli esterni con Jac Caglianone (esterno, anche lui dei Kansas City Royals, media battuta di .157 con 7 fuoricampo e 18 RBI), Dominic Canzone (media battuta di .247 per l’esterno dei Seattle Mariners, che vanta anche nella propria carriera 25 fuoricampo e 70 RBI), Jakob Marsee (in MLB con i Miami Marlins, media battuta di .292 con 5 fuoricampo e 33 RBI dopo una carriera universitaria di livello), Nick Morabito (giocatore di Minor League appartenente all’organizzazione dei New York Mets), Dante Nori (draftato al primo giro nel 2024 dai Philadelphia Phillies, attualmente non ha ancora presenze all’attivo in Major League, figlio di Micah Nori, assistente allenatore ai Minnesota Timberwolves in NBA).

L’Italia è inserita nel girone B, quello di Houston, in cui si accompagna a USA, Messico, Gran Bretagna e Brasile. L’obiettivo è quello di provare a raggiungere nuovamente i quarti di finale, già toccati nel 2023.

Calendario dell’Italia e guida tv

Il World Baseball Classic 2026 vedrà l’Italia scendere in campo almeno in un arco di tempo compreso tra sabato 7 marzo e giovedì 12 marzo. Le partite dell’Italia saranno visibili in diretta tv sui canali di Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo e Now.

Girone B (Houston, USA)

Sabato 7 marzo

Ore 19:00 Italia-Brasile

Domenica 8 marzo

Ore 18:00 Italia-Gran Bretagna

Mercoledì 11 marzo

Ore 2:00 USA-Italia

Giovedì 12 marzo

Ore 0:00 Messico-Italia

Calendario Completo, altri gironi WCB 2026

Girone A

Venerdì 6 marzo

Ore 17:00 Panama-Cuba

Sabato 7 marzo

Ore 0:00 Colombia-Porto Rico

Ore 17:00 Canada-Colombia

Domenica 8 marzo

Ore 0:00 Porto Rico-Panama

Ore 17:00 Cuba-Colombia

Lunedì 9 marzo

Ore 0:00 Panama-Canada

Ore 17:00 Colombia-Panama

Martedì 10 marzo

Ore 0:00 Cuba-Porto Rico

Mercoledì 11 marzo

Ore 0:00 Canada-Porto Rico

Ore 20:00 Canada-Cuba

Girone C

Giovedì 5 marzo

Ore 4:00 Australia-Cina Taipei

Ore 11:00 Corea del Sud-Cechia

Venerdì 6 marzo

Ore 4:00 Cechia-Australia

Ore 11:00 Cina Taipei-Giappone

Sabato 7 marzo

Ore 4:00 Cechia-Cina Taipei

Ore 11:00 Giappone-Corea del Sud

Domenica 8 marzo

Ore 4:00 Corea del Sud-Cina Taipei

Ore 11:00 Giappone-Australia

Lunedì 9 marzo

Ore 11:00 Corea del Sud-Australia

Martedì 10 marzo

Ore 11:00 Cechia-Giappone

Girone D

Venerdì 6 marzo

Ore 18:00 Venezuela-Paesi Bassi

Sabato 7 marzo

Ore 1:00 Repubblica Dominicana-Nicaragua

Ore 18:00 Paesi Bassi-Nicaragua

Domenica 8 marzo

Ore 1:00 Venezuela-Israele

Ore 17:00 Repubblica Dominicana-Paesi Bassi

Lunedì 9 marzo

Ore 0:00 Israele-Nicaragua

Ore 17:00 Israele-Repubblica Dominicana

Martedì 10 marzo

Ore 0:00 Nicaragua-Venezuela

Mercoledì 11 marzo

Ore 0:00 Paesi Bassi-Israele

Giovedì 12 marzo

Ore 1:00 Venezuela-Repubblica Dominicana

Quarti di finale

Venerdì 13 marzo

Ore 23:30 Seconda gir. C-Prima gir. D (Quarto 1) – Miami

Sabato 14 marzo

Ore 1:00 Seconda gir. A-Prima gir. B (Quarto 2) – Houston

Ore 20:00 Seconda gir. B-Prima gir. A (Quarto 3) – Houston

Domenica 15 marzo

Ore 2:00 Seconda gir. D-Prima gir. C (Quarto 4) – Miami

Semifinali

Lunedì 16 marzo

Ore 1:00 Prima semifinale (Vincente Quarto 1-Vincente Quarto 2) – Miami

Martedì 17 marzo

Ore 1:00 Seconda semifinale (Vincente Quarto 3-Vincente Quarto 4) – Miami

Finale

Mercoledì 18 marzo

Ore 1:00 Finale – Miami

I nostri pronostici sul WBC 2026

Non andiamo a cercare sorprese, e puntiamo sui favoriti. E’ vero che ci sono diverse nazionali interessanti, non solo il Giappone, ma pensiamo che gli USA non sbaglieranno il secondo WBC di fila. Tra le squadre che possono sorprendere occhio al Venezuela che per noi potrebbe andare anche meglio di Giappone e Repubblica Dominicana e proprio contro quest’ultima vincere il girone. L’Italia si giocherà le sue chance di passare il girone, e @3 volte la posta un tentativo sugli azzurri lo facciamo.

TOP-10 POWER RANKING WBC 2026

#1. USA

#2. Venezuela

#3. Giappone

#4. Repubblica Dominicana

#5. Porto Rico

#6. Messico

#7. Italia

#8. Corea del Sud

#9. Canada

#10. Cuba

SCOMMESSE ANTEPOST WBC 2026

Vittoria finale: USA @1.90

Vincitori Pool D: VENEZUELA @2.45

Passaggio del Pool B: ITALIA SI @3.00

