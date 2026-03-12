Pronostici World Baseball Classic: l’Italia fa la storia battendo il Team USA e vola ai quarti. Aggiornamenti, analisi e quote sul WBC 2026

E’ un percorso incredibilmente perfetto quello dell’Italia finora al World Baseball Classic, visto che i ragazzi di Cervelli (molti dei quali militano in MLB come vedevamo nel nostro articolo di aggiornamento) hanno vinto le prime 2 facili partita, prima dell’impegno contro gli USA, una vittoria storica, seguita dal successo netto sul Messico, un 4 su 4 che vale i quarti. Aggiornamenti WBC 2026.

Aggiornamenti WBC 2026: Italia nella storia con la vittoria sul Team USA

Continua l’epopea del baseball italiano in terra americana. La nazionale azzurra passa il girone del World Baseball Classic 2026 da imbattuta, 4 vittorie su 4. Dopo i successi per 8-0 sul Brasile e per 7-4 sulla Gran Bretagna, l’Italia è entrata nella storia battendo 8-6 anche il fortissimo team USA. Infine cade anche il Messico dominato 9-1, con Aaron Nola al via per gli azzurri, uno dei tanti fenomeni che militano in MLB a disposizione del manager Cervelli, anche se contro il Messico il closer è stato l’italianissimo Quattrini che milita in Serie A. 

Si è svegliato anche Vinnie Pasquantino, capitano degli azzurri, una delle stelle dei Kansas City Royals, che dopo aver fatto tanti caffè per i compagni nel dagout, esplode con 3 fuori campo (è il primo giocatore a segnare 3 homeruns nella stessa partita al WBC) dopo che nelle prime 3 partite non aveva messo insieme nemmeno una valida.

Pronostici WBC 2026

I prossimi impegni degli azzurri. I quarti di finale del World Baseball Classic

Ai quarti, sabato alle 20 italiane la Nazionale affronterà ora Portorico (seconda nella Pool A), sempre al Daikin Park di Houston. Non sarà un match facile visto che Porto Rico apre favorita in quota @1.76 mentre il successo degli azzurri si gioca oltre la pari @2.10. Insomma, siamo gli underdogs, ma non è impossibile pensare di giocarcela per accedere alle semifinali, un traguardo impensabile prima dell’inizio della competizione.

L’Italia è anche l’unica squadra europea che ha passato la fase a gironi! Le altre qualificate, infatti, sono Corea del Sud, Repubblica Dominicana, Stati Uniti, Canada e per l’appunto Porto Rico. Ecco gli accoppiamenti ai quarti:

Venerdì 13 marzo (orari italiani)

23:30 Corea del Sud vs Repubblica Dominicana al LoanDepot Park di Miami

Sabato 14 marzo (orari italiani)

01:00 USA vs Canada al Daikin Park di Houston

20:00 Italia vs Porto Rico al Daikin Park di Houston

Domenica 15 marzo (orari italiani)

01:00 Venezuela vs Giappone al LoanDepot Park di Miami

Aggiornamenti WBC 2026

Aggiornamenti WBC 2026

Quote Antepost: chi vincerà il World Baseball Classic

Vediamo infine gli aggiornamenti delle quote antepost. Dove può arrivare l’Italia? Dopo gli ultimi successi non ci poniamo limiti e la quota degli azzurri vincenti del WBC crolla @21, anche se i bookmakers mantengono bene al comando gli USA @2.40, seguiti dalla Repubblica Dominicana @3.25 mentre i campioni in carica del Giappone @5.50 sono leggermente più indietro.

Avanza anche il Venezuela @9 sui cui avevamo acceso un riflettore nelle nostre idee antepost dello scorso articolo sul WBC, anche se ha perso lo scontro diretto e combattuto (5-7) con i dominicani peccato, ma avevamo consigliato anche il passaggio del turno degli azzurri @3 volte la posta. Tornando alla vittoria finale, Porto Rico @17 apre la serie di formazioni in doppia cifra, dove come detto c’è anche l’Italia che chiude la lavagna davanti a Canada @34 e Corea del Sud @51.

Ecco il riassunto delle scommesse antepost che avevamo discusso insieme nell’articolo pubblico, mentre nel VIP TELEGRAM BETTING MANIAC ci stiamo divertendo giorno per giorno con le giocate sulle singole partite, che non stanno nemmeno andando male.

SCOMMESSE ANTEPOST

Vittoria finale: USA @1.90⏳
Vincitori Pool D: VENEZUELA @2.45❌
Passaggio del Pool B: ITALIA SI @3.00✅

