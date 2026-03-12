E’ un percorso incredibilmente perfetto quello dell’Italia finora al World Baseball Classic, visto che i ragazzi di Cervelli (molti dei quali militano in MLB come vedevamo nel nostro articolo di aggiornamento) hanno vinto le prime 2 facili partita, prima dell’impegno contro gli USA, una vittoria storica, seguita dal successo netto sul Messico, un 4 su 4 che vale i quarti. Aggiornamenti WBC 2026.

Aggiornamenti WBC 2026: Italia nella storia con la vittoria sul Team USA

Continua l’epopea del baseball italiano in terra americana. La nazionale azzurra passa il girone del World Baseball Classic 2026 da imbattuta, 4 vittorie su 4. Dopo i successi per 8-0 sul Brasile e per 7-4 sulla Gran Bretagna, l’Italia è entrata nella storia battendo 8-6 anche il fortissimo team USA. Infine cade anche il Messico dominato 9-1, con Aaron Nola al via per gli azzurri, uno dei tanti fenomeni che militano in MLB a disposizione del manager Cervelli, anche se contro il Messico il closer è stato l’italianissimo Quattrini che milita in Serie A.

Si è svegliato anche Vinnie Pasquantino, capitano degli azzurri, una delle stelle dei Kansas City Royals, che dopo aver fatto tanti caffè per i compagni nel dagout, esplode con 3 fuori campo (è il primo giocatore a segnare 3 homeruns nella stessa partita al WBC) dopo che nelle prime 3 partite non aveva messo insieme nemmeno una valida.

I prossimi impegni degli azzurri. I quarti di finale del World Baseball Classic

Ai quarti, sabato alle 20 italiane la Nazionale affronterà ora Portorico (seconda nella Pool A), sempre al Daikin Park di Houston. Non sarà un match facile visto che Porto Rico apre favorita in quota @1.76 mentre il successo degli azzurri si gioca oltre la pari @2.10. Insomma, siamo gli underdogs, ma non è impossibile pensare di giocarcela per accedere alle semifinali, un traguardo impensabile prima dell’inizio della competizione.

L’Italia è anche l’unica squadra europea che ha passato la fase a gironi! Le altre qualificate, infatti, sono Corea del Sud, Repubblica Dominicana, Stati Uniti, Canada e per l’appunto Porto Rico. Ecco gli accoppiamenti ai quarti:

Venerdì 13 marzo (orari italiani)

23:30 Corea del Sud vs Repubblica Dominicana al LoanDepot Park di Miami

Sabato 14 marzo (orari italiani)

01:00 USA vs Canada al Daikin Park di Houston

20:00 Italia vs Porto Rico al Daikin Park di Houston

Domenica 15 marzo (orari italiani)

01:00 Venezuela vs Giappone al LoanDepot Park di Miami

Quote Antepost: chi vincerà il World Baseball Classic

Vediamo infine gli aggiornamenti delle quote antepost. Dove può arrivare l’Italia? Dopo gli ultimi successi non ci poniamo limiti e la quota degli azzurri vincenti del WBC crolla @21, anche se i bookmakers mantengono bene al comando gli USA @2.40, seguiti dalla Repubblica Dominicana @3.25 mentre i campioni in carica del Giappone @5.50 sono leggermente più indietro.

Avanza anche il Venezuela @9 sui cui avevamo acceso un riflettore nelle nostre idee antepost dello scorso articolo sul WBC, anche se ha perso lo scontro diretto e combattuto (5-7) con i dominicani peccato, ma avevamo consigliato anche il passaggio del turno degli azzurri @3 volte la posta. Tornando alla vittoria finale, Porto Rico @17 apre la serie di formazioni in doppia cifra, dove come detto c’è anche l’Italia che chiude la lavagna davanti a Canada @34 e Corea del Sud @51.

Ecco il riassunto delle scommesse antepost che avevamo discusso insieme nell’articolo pubblico, mentre nel VIP TELEGRAM BETTING MANIAC ci stiamo divertendo giorno per giorno con le giocate sulle singole partite, che non stanno nemmeno andando male.

SCOMMESSE ANTEPOST

Vittoria finale: USA @1.90⏳

Vincitori Pool D: VENEZUELA @2.45❌

Passaggio del Pool B: ITALIA SI @3.00✅

Tra poco parte la MLB, entra in BETTING MANIAC

E’ iniziato il conto alla rovescia per la stagione di Baseball MLB, che come ogni anno i nostri esperti Guru e Morfeoseguiranno giorno per giorno con le loro analisi, i sistemi statistici e le giocate, che troverete al completo nel nostro canale Telegram VIP.

Contattaci per tutte le info su come accedere per non perderti neanche un giorno di Major League Baseball, ma anche degli altri sport americani, calcio, tennis, e non dimentichiamoci che in questi giorni sono al via anche i Motori, con le analisi e le giocate, GP dopo GP, di tipster Panda!

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.