Nel fine settimana si gioca e lunedì 7 luglio, si gioca la diciottesima giornata del campionato di calcio svedese di Allsvenskan. Pronostici Allsvenskan: Elfsborg-Sirius e le partite della diciottesima giornata. Scopri i nostri pronostici gratuiti e le quote offerte dai bookmaker per queste partite.

Pronostici Allsvenskan: Elfsborg-Sirius e le partite del 6 agosto 2023

La capolista Elfsborg, scende in campo domenica 6 agosto 2023, in casa contro il Sirius. La squadra di casa comanda il campionato svedese di Allsvenskan con 39 punti, uno di vantaggio sulla coppia Hacken e Malmo seconde, ed è reduce dalla brutta sconfitta subita proprio sul campo del Hacken per 3 a 1.

La squadra ospite del Sirius, che rappresenta la città di Uppsala, è al tredisesimo posto in classifica con 17 punti e viene da soli 3 punti conquistati nelle ultime 5 partite di campionato giocate, frutto di 4 sconfitte e della vittoria esterna per 3 a 0 conquistata in trasferta contro il Degerfors.

Per i bookmaker, segno 1 ampiamente favorito per il successo e proposto a quota 1.30 sia su Bullibet che su Netbet, il pareggio offerto a quota 6, la vittoria esterna paga 9 volte la posta giocata. Pronostico 1

Più equilibrato il secondo match di giornata quello tra Kalmar-AIK Stoccolma. Segno 1 offerto vincente a quota 3.10, il pareggio offerto a 3.25, la vittoria esterna giocata quota 2.25. Pronostico X2

Le partite in programma lunedì 7 agosto

Sono tre le partite in programma lunedì 7 agosto. Tutto facile nelle quote offerte dai bookmaker per il Malmo in casa contro Halmstad. Segno 1 offerto vincete a quota 1.25 sia su Starcasinò che su Sisal.

Vittoria interna leggermente favorita anche nel match tra Norrkoping-Goteborg, segno 1 offerto vincente a quota 2.10, il pareggio offerto a quota 3.20, il successo esterno giocato a quota 3.30. Pronostico 1X

Più incerto nelle quote offerte dai bookmaker l’incontro tra Valberg-Mjallby. Vittoria dei padroni di casa bancata a quota 2.75, il pareggio giocato a 3.10, il colpo esterno a quota 2.50. Pronostico X2

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.