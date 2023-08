Domenica 20 agosto 2023, si gioca il big match tra Malmo-Djurgarden, partita valida per il 20° turno di campionato in Allsvenskan. Pronostico Malmoe-Djurgarden, big match della ventesima giornata in Allsvenskan svedese, scopri il nostro pronostico gratuito, lo stato di forma delle due squadre e le quote offerte dai bookmaker.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Malmo, arriva a questa partita casalinga al secondo posto in classifica con 41 punti, a pari merito con i campioni in carica del Hacken e a meno un punto dalla capolista Elfsborg. Il Malmo viene però dalla brutta sconfitta subita per 1 a 0 sul campo del Mjallby.

La squadra ospite del Djurgarden, il team della capitale Stoccolma, è al quarto posto con 33 punti, e viene da da soli 3 punti raccolto nelle ultime 3 gare di campionato giocate, frutto di due sconfitte e della vittoria ottenuta in trasferta a Mjallby per 1 a 0.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita

Le quote offerte dai principali bookmaker premiano il successo della squadra di casa, bancato a quota 1.73, sia su Sisal che su Netbet, il pareggio giocato a quota 3.75, il colpo esterno del Djurgarden offerto a quota 4.70.

Pronostico Malmoe-Djurgarden

La squadra di casa del Malmo deve vincere, per continuare la sua corsa per vincere il campionato svedese di Allesvenkan, il Djurgarden è una squadra molto altalenante. Il nostro pronostico è 1 a quota 1.73.

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.