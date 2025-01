Sono stati sorteggiati i playoffs della nuova UEFA Champions League 2024-2025 che si giocheranno il prossimo 11/12 febbraio e il 18/19 febbraio. Scongiurato il derby italiano tra Juve e Milan, andiamo a vedere tutti gli accoppiamenti, le prime quote e gli aggiornamenti antepost. Sorteggio UCL playoffs.

Sorteggio UCL playoffs: le sfide delle italiane al prossimo turno di Champions League

Ecco l’esito del sorteggio di Nyon dei playoff di Champions League che ha sorteggiato gli 8 match in programma il prossimo 11/12 febbraio e il 18/19 febbraio e da cui usciranno le squadre che andranno a completare gli ottavi di finale contro le migliori della prima fase a girone unico del nuovo format della coppa più importante del calcio europeo.

L’urna della UEFA ha così scongiurato l’euroderby tutto italiano tra Milan e Juve, affidando invece a rossoneri e bianconeri una doppia sfida olandese: Milan-Feyenoord e Juventus-PSV. Per il Milan appunto c’è il Feyenoord dell’obbiettivo di mercato Gimenez, mentre per la Juve quel PSV già incontrato (e battuto) nella prima giornata della fase a girone unico. L’Atalanta col Club Bruges invece evita lo Sporting Lisbona già incontrato due volte l’anno scorso in Europa League, in un accoppiamento sulla carta alla portata per la Dea.

Atalanta e Milan, da teste di serie, avranno il vantaggio di giocare la partita di ritorno in casa. La Juventus invece il ritorno lo giocherà in trasferta.

Tra le altre da segnalare la super-sfida tra Manchester City-Real Madrid, nelle passate stagioni partita decisiva nelle fasi calde di quarti di finale e semifinale, qui invece in programma già a febbraio dopo il fallimentare cammino degli inglesi che a 45 minuti dalla fine della fase a girone unico erano addirittura eliminati (salvo poi ribaltare col Bruges il match nella ripresa).

Calendario completo e quote playoffs UEFA Champions League 2024-2025

Vediamo tutte le sfide da cui usciranno le 8 avversarie che sfideranno le prime della classe che si sono già qualificate per gli ottavi. I sorteggi non sono quindi ancora finiti, si tornerà alle urne il 21 febbraio col definitivo sorteggio che disegnerà il tabellone fino alla finale

Brest-PSG

Monaco-Benfica

JUVENTUS-PSV

Feyenoord-MILAN

Manchester City-Real Madrid

Celtic-Bayern Monaco

Bruges-ATALANTA

Sporting Lisbona-Borussia Dortmund

Vediamo anche le quote per le scommesse 1×2 sui match d’andata del 11 febbraio. Notiamo subito l’Atalanta favorita @2.00 in trasferta a Brugges, così come il Milan apre favorita @2.20 sul campo del Feyenoord. La Juventus è l’unica italiana che gioca l’andata in casa, e anche i bianconeri sono favoriti @1.80 per la vittoria.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti. Inter in 2° fascia

Il Liverpool, che ha dominato la prima fase di Champions League, è la squadra da battere per la vittoria finale della coppa dalle grandi orecchie su Barcellona ed Arsenal, poi arrivano Bayern Monaco e Real Madrid.

In seconda fascia il Manchester City (che apriva favorito per il bis questa estate) è salito in doppia cifra @11 volte la posta, ma viene sempre tenuto tra le contender nonostante la stagione difficile della squadra di Guardiola che si tiene alle spalle il PSG e anche l’Inter in seconda fascia, @15 volte la posta per la vittoria finale.

Le altre italiane sono più staccate, con l’Atalanta @34 seconda forza azzurra secondo le quote, meglio del Milan @41 e della Juventus @67 volte la posta. A chiudere le lavagne ci sono i belgi del Bruges che come abbiamo visto saranno i prossimi avversari della Dea. Una clamorosa vittoria del Club Bruges si gioca @351.

