L’Inter supera il Feyenoord e vola ai quarti di finale di UEFA Champions League 2024-2025 dove incontrerà il Bayern Monaco; vediamo le prime quote e analisi, ma vediamo anche gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale dove vola il PSG dopo il colpaccio dell’eliminazione del Liverpool. Anteprima Inter-Bayern Monaco.

Risultati ottavi di finale UEFA Champions League 2024-2025

L’Inter batte 2-1 il Feyenoord a San Siro e stacca ufficialmente il pass per i quarti di finale di UEFA Champions League 2024-2025 dove ad aspettarla ci sarà il Bayern Monaco di Kompany, che ha eliminato il Bayer Leverkusen. I nerazzurri, dopo il 2-0 dell’andata a Rotterdam, sbloccano subito la partita con Thuram all’8′. Poi, nel finale di primo tempo, arriva il momentaneo pareggio olandese con il calcio di rigore realizzato da Moder, ma ad inizio ripresa (51′) è Calhanoglu, sempre dal dischetto, a regalare la vittoria a Simone Inzaghi, alla panchina numero 200 con i nerazzurri.

Vediamo anche un pò di statistiche post-match:

-L’Inter ha raggiunto i quarti di finale di Champions League in due delle ultime tre stagioni (2022/23 e 2024/25), dopo che non aveva avuto accesso a questa fase nelle precedenti 11 annate.

-L’Inter non ha mai perso in 12 sfide contro squadre olandesi in Champions League: nove vittorie e tre pareggi.

-Marcus Thuram ha stabilito il suo record di gol in una singola edizione della Champions League: tre, superate le due reti con il Borussia Mönchengladbach nel 2020/21.

-Hakan Çalhanoglu è andato a segno in tre presenze casalinghe tra tutte le competizioni con la maglia dell’Inter per la prima volta in assoluto. Da quando milita nell’Inter (2021/22), Hakan Çalhanoglu ha segnato 23 gol su calcio di rigore, più di qualsiasi altro giocatore della Serie A tra tutte le competizioni nel periodo.

-L’Inter ha subito un gol in un match casalingo in Champions League per la prima volta dopo 615 minuti.

-Denzel Dumfries ha indossato la fascia da capitano in un match da titolare dell’Inter per la prima volta tra tutte le competizioni.

Nelle altre gare della serata, da registrare l’eliminazione del Liverpool per mano del PSG di Donnarumma, che para due rigori nella serie finale dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi con il successo dei francesi (rete di Dembele) che avevano pareggiato l’1-0 dei Reds all’andata. Il Bayern batte 2-0 il Leverkusen. Tutto ok per il Barcellona: Yamal e Raphinha (doppietta) in gol, i blaugrana superano 3-1 il Benfica e nel prossimo turno affronteranno una tra Dortmund e Lille.

Oggi si completa il quadro degli ottavi di finale con le ultime 4 sfide di ritorno che abbiamo analizzato QUI.

Anteprima Inter-Bayern Monaco: prime quote e prime scommesse

Saranno Inter e Bayern Monaco a sfidarsi nei quarti di finale della Champions League, il prossimo turno in campo col match di andata (all’Allianz Arena di Monaco di Baviera) dal 8 aprile.

Un dato statistico balza agli occhi: l’Inter ha ottenuto 14 calci di rigore in questa stagione, tra le squadre dei top-5 campionati europei proprio solo il Bayern Monaco (15) ne ha conquistati di più tra tutte le competizioni. Già per il match di andata segniamoci questa statistica per scommettere su RIGORE SI, che potremmo vedere già nel match di andata.

Precedenti Inter-Bayern Monaco

-Fase a gironi 2006-07: Inter-Bayern Monaco 0-2 (Pizarro, Podolski)

-Fase a gironi 2006-07: Bayern Monaco-Inter 1-1 (Makaay, Vieira)

-Finale 2009-10: Inter-Bayern Monaco 2-0 (Milito, Milito)

-Ottavi di finale 2010-11: Inter-Bayern Monaco 0-1 (Gomez)

-Ottavi di finale 2010-11: Bayern Monaco-Inter 2-3 (Eto’o, Gomez, Muller, Sneijder, Pandev)

-Fase a gironi 2022-23: Inter-Bayern Monaco 0-2 (Sané, D’Ambrosio)

-Fase a gironi 2022-23: Bayern Monaco-Inter 2-0 (Pavard, Choupo-Moting)

Al momento non sono ancora disponibili le quote sul passaggio del prossimo turno, ma vedendo le quote antepost ci aspettiamo che sarà il Bayern Monaco favorita nel doppio confronto con l’Inter. Sicuramente i bavaresi saranno favoriti all’andata in casa, visto che la vittoria interna si gioca @1.72 contro l’Inter offerta @4.50 e il pareggio @3.75. Sulle reti leggero vantaggio su un match ad alto punteggio con Over 2.5 @1.80 rispetto a Under 2.5 che si gioca precisamente alla pari @2.

Guida TV Champions League: quando giocano e dove vedere Inter-Bayern?

Inter-Bayern Monaco sia sfideranno ai quarti di finale. Vediamo quando:

-Andata: 8 o 9 aprile 2025 a Monaco di Baviera (Allianz Arena)

-Ritorno: 15 o 16 aprile 2025 a Milano (San Siro)

La doppia sfida Inter-Bayern Monaco sarà trasmessa in TV sui canali di Sky Sport ma anche in streaming su Sky Go, NOW o Prime Video. La programmazione televisiva dei quarti di finale deve ancora essere definita.

Quote Antepost: Inter snobbata, PSG tra le favorite dopo il successo sul Liverpool

Siamo ancora in attesa delle ultime 4 sfide di ottavi, ma cambiano ovviamente le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della UEFA Champions League 2024-2025, anche perchè è stato eliminato a sorpresa il Liverpool, la ex favorita, con i Reds che avevano dominato la prima fase del girone unico, ma sono clamorosamente usciti di scena ai rigori contro il PSG che ora troviamo favorita assieme al Barcellona @4.33, segue il Real Madrid che deve ancora terminare gli ottavi e in caso di passaggio ci aspettiamo che i Blancos scenderanno da @5 volte la posta, passando favoriti.

Dopo arriva proprio il Bayern Monaco @6.50 che con l’Arsenal @7 chiude la squadre in singola cifra. L’Inter ha una difesa solidissima in Europa, e non ha avuto problemi a superare il Feyenoord. Abbiamo anche visto la settimana scorsa come i nerazzurri abbiano percentuali altissime e tra le favorite per arrivare in finale, ma i bookmakers rimangono freddini sulla squadra di Inzaghi offerta @11 volte la posta.

