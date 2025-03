Siamo alla vigilia degli ottavi di finale della nuova UEFA Champions League 2024-2025 e si ragiona su quali siano le squadre che hanno le maggiori possibilità di vincere. Inter tra le massime favorite per l’approdo in finale, dietro solo a Barcellona e Liverpool, ma davanti al Real Madrid che rimane però favorita per la vittoria nelle quote antepost. Percentuali statistiche UCL 24-25.

Percentuali statistiche UCL 24-25: le percentuali OPTA

OPTA da anni è il sito di riferimento per le statistiche sul mondo del calcio, e nelle ultime ore è uscito un interessante report che stima le percentuali di possibilità delle varie squadre per il raggiungimento della finale del 31 maggio di UEFA Champions League 2024-2025. Da questi dati ne esce un risultato interessante che vede l’Inter come una delle principali favorite per arrivare a giocarsi la finalissima.

I nerazzurri hanno un corposo 29.3% di possibilità di raggiungere la finale, dietro solo al Barcellona (31.7%) e al Liverpool (30.9%), ma davanti ad altre big come Arsenal (20.5%), PSG (17.1%) e soprattutto Real Madrid (17.1%) che però, come vedremo più tardi, è sempre favorita per la vittoria finale secondo i bookmakers.

Il super computer OPTA invece per la vittoria finale favorisce il Liverpool che ha dominato la prima fase a girone unico. I Reds hanno un 19.2% di possibilità di portarsi a casa la coppa dalle grandi orecchie, e anche qui i principali avversari sono i blaugrana del Barcellona al 14.8%, ma poi arriva subito l’Inter al 14%, superiore anche rispetto al 9.8% di possibilità del Real. I bookmakers stanno quindi sbagliando le stime? O si sta sbagliando il super cervellone statistico di OPTA?

Le statistiche sul passaggio del turno agli ottavi di finale

L’81.6% di possibilità di passaggio del turno agli ottavi è il dato più alto, ed è a favore dell’Inter che secondo queste statistiche OPTA è la squadra che ha la possibilità maggiore di superare questo turno. Ovviamente il Feyenoord, che sfiderà i nerazzurri, è ultimo in questa statistica col 18.4% di chance. L’Inter in questo turno stacca nettamente tutte le altre, ad iniziare dall’Arsenal che troviamo al 2° posto con un 70% di possibilità di passaggio del turno.

Un altro aspetto insolito è dato dal fatto che, pur avendo la più alta percentuale di probabilità di vittoria finale, i Reds hanno “soltanto” il 58,3% di possibilità di accedere ai quarti. Ciò deriva ovviamente dalla complessità del doppio impegno negli ottavi di finale, dato che il PSG è sulla carta indubbiamente più attrezzato rispetto, ad esempio, a Feyenoord (avversaria dell’Inter) o Benfica (avversaria del Barça). Ecco tutte le percentuali OPTA, turno per turno.

Abbiamo analizzato tutti i singoli match di andata degli Ottavi di finale di Champions League, con statistiche, probabili formazioni, quote, guida tv, consigli, pronostici e tutto quello che cè da sapere per le scommesse sulle sfide del 4 e 5 marzo.

Quote Antepost: I book puntano sempre sul Real, Inter indietro

Se l’Inter è subito dietro Liverpool e Barcellona per OPTA, i bookmakers come Bet365 la pensano diversamente e lasciano il Real Madrid come squadra da battere nelle quote antepost per la vittoria finale della Champions League, una squadra guidata dall’esperto Ancelotti che di Champions ne ha portate a casa diverse nella sua carriera. Segue proprio il Barca in questo testa a testa spagnolo, mentre viene un pò snobbato il Liverpool, per non parlare dell’Inter che stando alle % è la 3° forza, ma per i book è solo 6° in quota @13 volte la posta, assieme al PSG.

