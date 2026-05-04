Dopo lo spettacolare 5-4 dell’andata a Parigi, vinto dai padroni di casa e campioni in carica della Champions League, questo mercoledì sera la grande sfida si sposta in Germania, in casa del Bayern Monaco chiamato a rimontare. Pronostico Bayern-PSG 6 maggio 2026.

Pronostico Bayern-PSG 6 maggio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Bayern Monaco-PSG, il match di ritorno delle semifinali UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Il Bayern Monaco dall’avvento in panchina di Vincent Kompany ha allontanato le concorrenti in patria, aumentando ulteriormente il divario, ed è tornato competitivo anche in Europa. Dopo il secondo posto della prima fase, i rossi hanno sempre e solo vinto tra ottavi e quarti di finale battendo sia in casa che fuori Atalanta e Real Madrid.

Meno brillante il percorso del PSG nella League Phase, con la necessità di dover giocare anche i playoff. Una volta subentrata la fase a eliminazione diretta, il team di Luis Enrique ha comunque ricordato a tutti perché è campione in carica. Playoff superati con il Monaco, in un derby tutto transalpino, poi scorpacciate inglesi tra Chelsea e Liverpool con quattro vittorie in altrettante partite giocate.

Probabili Formazioni Bayern Monaco-PSG

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane. Allenatore: Kompany.

Paris Saint-Germain (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

Guida TV Calcio: dove vedere Bayern Monaco-PSG?

Il match tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, in programma mercoledì 6 maggio alle ore 21:00 e valevole per la gara di ritorno di semifinale di UEFA Champions League, è un’esclusiva Prime Video.

Migliori quote per Bayern Monaco-PSG

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Bayern Monaco-PSG

Abbiamo visto tutti lo spettacolare 5-4 dell’andata le doppiette di Dembelé e Kvaratskhelia che – unite al sigillo di Joao Neves – sono servite al PSG per tenere a bada il Bayern.

PRONOSTICO: OVER 1.5 1°TEMPO @1.66

Risultato Finale e Scommesse Marcatori Bayern Monaco-PSG

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-1, 1-1, 2-4.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.