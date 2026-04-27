Martedì sera al Parco dei Principi di Parigi torna la Champions League, con l’andata della prima semifinale che vedrà i padroni di casa, e campioni in carica, del PSG, sfidare la corazzata tedesca del Bayern Monaco. Pronostico PSG-Bayern 28 aprile 2026.

Pronostico PSG-Bayern 28 aprile 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di PSG-Bayern Monaco match di andata delle semifinali UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

La doppia sfida tra PSG e Bayern viene già vista come una sorta di finale anticipata, considerando il talento delle rose e anche il momento di forma che stanno vivendo le due formazioni. Nei quarti di finale il PSG, campione in carica, ha superato il Liverpool con un doppio 2-0 tra andata e ritorno. Con una vittoria in questa semifinale d’andata, Luis Enrique diventerebbe l’allenatore più veloce a raggiungere i 50 successi in Champions League (attualmente ne vanta 49 su 76 partite allenate in carriera nel torneo).

Il Bayern Monaco ha invece dovuto soffrire di più contro il Real Madrid, completando peraltro una rimonta nel 4-3 del ritorno dei quarti contro i Blancos, con la squadra di Vincent Kompany che ha già portato a casa l’ennesimo titolo interno di Bundesliga. Tra l’altro Kompany, ha vinto entrambi i precedenti contro squadre allenate da Luis Enrique: 1-0 nel novembre 2024 e 2-1 nel novembre 2025. Se il Bayern battesse il PSG anche stavolta, Kompany diventerebbe l’allenatore contro cui Luis Enrique ha perso più volte nella storia della Champions (3).

Probabili Formazioni PSG-Bayern Monaco

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer; A. Pavlovic, Kimmich; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane. All. Kompany.

Guida TV Calcio: dove vedere PSG-Bayern Monaco?

La partita PSG-Bayern Monaco, gara d’andata delle semifinali di UEFA Champions League si disputerà martedì 28 aprile 2026 dalle ore 21:00, al Parc des Princes di Parigi (Francia) e sarà visibile in diretta TV sui canali Sky Sport ma anche in streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per PSG-Bayern Monaco

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su PSG-Bayern Monaco

PSG e Bayern Monaco si sono già sfidate 15 volte in UEFA Champions League, di cui 9 nelle ultime 9 edizioni del torneo. Dall’inizio della stagione 2017-18, solo un’altra sfida si è disputata più volte di quella tra il club parigino e quello bavarese: Real Madrid-Manchester City (in 13 occasioni). Il Bayern Monaco ha vinto tutte le ultime 5 partite giocate contro il PSG in Champions, inclusa quella della prima fase di questa edizione del torneo (2-1 nel novembre 2025). Il PSG ha perso il 60% (9/15) dei precedenti contro il Bayern in UEFA Champions League, senza peraltro mai pareggiare col club tedesco (9 ko ma anche 6 vittorie). Per la società parigina si tratta della più alta percentuale di sconfitte contro qualsiasi avversaria affrontata almeno 3 volte nella storia della competizione.

Il PSG ha segnato almeno 2 gol in ognuna delle ultime 8 partite giocate nelle fasi a eliminazione diretta della UEFA Champions League. PSG e Bayern Monaco sono le squadre che hanno segnato di più in questa Champions 2025-26 (38 gol entrambe), oltre a vantare le due medie gol/partita più alte nel torneo (3,2 il Bayern, 2,7 per il PSG). Entrambe le squadre sono anche al primo posto a pari merito per gol segnati dopo aver recuperato palla in zone avanzate del campo (6).

PRONOSTICO: X2+GOL SI @2.00

Risultato Finale e Scommesse Marcatori per PSG-Bayern Monaco

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-1, 2-3.

I 12 gol di Harry Kane in questa stagione rappresentano già il maggior numero di reti segnate da un giocatore inglese in una singola edizione di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. Kane ha segnato in ciascuna delle sue ultime 4 partite giocate nella fase a eliminazione diretta della competizione e potrebbe eguagliare la striscia più lunga di gol segnati da un giocatore del Bayern Monaco in Champions League (5, di Robert Lewandowski tra il 2016 e il 2018).

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.