Sabato si gioca la finalissima più importante, quella di UEFA Champions League dove il Paris-SG cercherà di difendere il titolo per uno storico bis della “coppa dalle grandi orecchie” che i Gunners di Arteta cercheranno di vincere per la prima volta nella storia del club dell’Arsenal. Pronostico PSG-Arsenal 30 maggio 2026.

Pronostico PSG-Arsenal 30 maggio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di PSG-Arsenal, la finale di UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

La squadra di Luis Enrique ha pareggiato 1-1 nel tiratissimo ritorno della semifinale contro il Bayern Monaco, raggiungendo la finale dopo lo spettacolare 5-4 dell’andata. Il PSG ha così la possibilità di difendere il titolo conquistato lo scorso anno per una doppietta storica per i parigini.

A Budapest, i campioni d’Europa in carica (protagonisti lo scorso anno del netto 5‑0 sull’Inter) affronteranno l’Arsenal di Mikel Arteta che è fresco della vittoria in Premier League, e ora vuole sognare in grande, dopo aver fatto fuori l’Atletico del Cholo grazie all’1‑0 firmato Bukayo Saka all’Emirates Stadium, dopo l’1‑1 maturato in Spagna.

Probabili Formazioni PSG-Arsenal

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Zaire-Emery; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia – Allenatore: Luis Enrique.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubiemendi, Odegaard; Saka, Gyokeres, Martinelli – Allenatore: Arteta

Arbitro: Daniel Siebert (Germania)

Guida TV Calcio: dove vedere PSG-Arsenal?

La finale di Champions League tra PSG e Arsenal si giocherà sabato 30 maggio alle ore 18.00 alla Puskas Arena di Budapest. La finale di Champions League 2025/26 sarà visibile in diretta tv su Sky, con streaming disponibile anche su Sky Go e NOW TV. La partita sarà trasmessa anche in chiaro su TV8 ma non in diretta bensì in differita a partire dalle ore 21:00.

Le migliori quote su PSG-Arsenal

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su PSG-Arsenal

L’Arsenal ha chiuso al 1° posto assoluto con 24 punti, diventando la prima squadra nella storia del nuovo formato a registrare un record perfetto di 8 vittorie su 8 partite mentre il PSG ha faticato maggiormente nella prima fase a girone unico, ma la stessa cosa era successa l’anno scorso ai parigini che poi andarono a trionfare. Le due squadre si sono incrociate nelle semifinali dell’edizione 2024/25, dove il PSG eliminò l’Arsenal con un 3-1 complessivo prima di battere l’Inter in finale. I Gunners cercano il riscatto su suolo ungherese. I modelli statistici danno un leggero vantaggio ai Gunners, quasi al 55% di possibilità di vittoria e la quota è alta. Proviamo il primo storico titolo agli inglesi che potrebbero completare un fantastico doblete in un annata speciale.

PRONOSTICO: ARSENAL VINCE IL TROFEO @2.20

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