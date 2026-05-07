Pronostici Champions League: PSG ancora in finale e favorito dalle quote contro l’Arsenal il 30 maggio a Budapest

Anteprima finale Champions
Pronostici Champions League
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7 Maggio 2026

Abbiamo il nome delle due squadre finaliste che si giocheranno il trofeo più importante del calcio europeo, la Champions League 2025-2026, col PSG di Luis Enrique che non solo può tentare al bis, ma è anche favorito dalle prime quote sull’Arsenal. Anteprima finale Champions.

Anteprima finale Champions: PSG-Arsenal

Dopo lo spettacolare 5-4 del Parco dei Principi, il ritorno in Germania è meno spettacolare, ma l’1-1 basta al PSG che supera il Bayern Monaco e torna in finale di Champions League per la seconda volta consecutiva. Lo scorso anno i parigini superarono nettamente l’Inter nel capitolo conclusivo, questa volta possono calare il bis da favoriti secondo le prime quote che vedremo a breve. Capolavoro di Luis Enrique si prepara alla trasferta di Budapest, con la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per poter siglare una doppietta storica.

Dall’altra parte l’Arsenal che torna dopo tanti anni (20 per la precisione) a giocarsi la coppa dalle grandi orecchie, un trofeo che i Gunners non sono mai riusciti a portare a casa. Gli inglesi, che stanno comandando anche la Premier League, hanno fatto prestazioni meno roboanti rispetto al PSG, faticando sia con lo Sporting che con l’Atletico Madrid in semifinale, ma ci sono comunque arrivati.

Anteprima finale Champions

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Date, programma e guida TV Finale Champions 2025-2026

La finale di UEFA Champions League 2025-2026 si giocherà sabato 30 maggio 2026 dalla Puskás Arena di Budapest, in Ungheria. Per la prima volta, l’inizio è fissato alle 18:00 italiane (invece delle classiche 21:00) per agevolare tifosi e logistica e sarà la prima finale di Champions ospitata da questo paese. 

La partita sarà visibile in diretta TV sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW. Possibile anche una diretta in chiaro sul canale di TV8, come avvenuto per le passate edizioni gestite da Sky.

Prime quote PSG-Arsenal

Per i bookmaker sarà ancora il Paris SG a festeggiare, con la doppietta offerta a 1,60 su Planetwin365 e 1,61 su William Hill contro la prima volta dei Gunners, alla seconda finale a 20 anni esatti dalla quella persa contro il Barcellona, fissata a 2,20 volte la posta.

Tutte le ultime sette finali hanno visto una sola squadra andare a segno, con l’ottavo No Goal consecutivo offerto a 2,09. Occhio invece ai calci di rigore. Un titolo non si assegna dagli undici metri dal derby madrileno del 2016: un altro finale oltre il 120’ si gioca a 5,60.

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