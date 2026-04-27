Mercoledì sera al Wanda Metropolitano della capitale spagnola, si gioca la seconda delle semifinali di Champions League, con i Colchoneros di Simeone che ospitano i Gunners di Arteta in uno scontro diretto tra due squadre grandi protagoniste del calcio europeo, ma che non hanno mai vinto la coppa dalle grandi orecchie. Pronostico Atletico Madrid-Arsenal 29 aprile 2026.

Pronostico Atletico Madrid-Arsenal 29 aprile 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Atletico Madrid-Arsenal match di andata delle semifinali UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Sia il club spagnolo che quello inglese non hanno mai trionfato nella competizione, inclusa l’era Coppa dei Campioni: tre finali perse per l’Atletico (1974, 2014 e 2016), una per l’Arsenal (2006). Gunner e Colchoneros sono le 2 squadre che hanno disputato il maggior numero di partite nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League senza mai vincere il trofeo: rispettivamente 223 e 190. Per arrivare a questa doppia semifinale l’Atletico Madrid di Diego Simeone ha dovuto superare il Barcellona ringraziando soprattutto il gol realizzato da Ademola Lookman.

L’Arsenal Mikel Arteta ha invece avuto la meglio sul sorprendente Sporting, facendosi bastare la vittoria di misura ottenuta nel quarto d’andata. Imbattuto nelle ultime 12 partite di Champions (10 vittorie e 2 pareggi), l’Arsenal è a 1 sola partita dall’eguagliare la sua striscia più lunga di gare filate senza sconfitte in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: 13 partite, tra marzo 2005 e aprile 2006.

Probabili Formazioni Atletico Madrid-Arsenal

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; G. Simeone, Marcos Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Álvarez. All. D. Simeone.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice, Madueke; Eze, Martinelli, Gyökeres. All. Arteta.

Guida TV Calcio: dove vedere Atletico Madrid-Arsenal?

La partita Atletico Madrid-Arsenal, gara d’andata delle semifinali di Champions League si disputerà mercoledì 29 aprile 2026 dalle ore 21:00, al Riyadh Air Metropolitano di Madrid (Spagna) e sarà visibile in esclusiva su Prime Video, servizio di streaming video on demand di Amazon.

Migliori quote per Atletico Madrid-Arsenal

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Atletico Madrid-Arsenal

Questo sarà soltanto il 4° confronto tra Atletico e Arsenal nelle maggiori competizioni europee. Uno dei precedenti è stato giocato nella fase a girone unico di questa edizione della Champions, quando i Gunners vinsero 4-0; quella rimane 1 delle 5 peggiori sconfitte (con 4 gol di scarto) per i Colchoneros nella storia del torneo. L’Atletico non ha mai perso in casa contro una squadra inglese in una partita della fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League (6 partite giocate, 3 vittorie e 3 pareggi). L’Atletico ha prodotto soltanto 0,32 xG da azione di gioco nella sconfitta subita all’Emirates Stadium all’inizio di questa stagione e ha centrato la porta solo una volta: entrambi i dati rappresentano i più bassi registrati in una partita di UEFA Champions League in questa stagione dai Colchoneros. Nelle altre 13 partite di questa edizione, l’Atletico ha registrato una media di 1,34 xG da azione di gioco e 6 tiri in porta a partita. Le 4 partite dell’Arsenal nella fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2025-26 hanno prodotto solo 5 gol (4 a favore, 1 contro), con una media di 1,25 a match.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.65

Risultato Finale e Scommesse Marcatori per Atletico Madrid-Arsenal

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 1-3.

La metà dei gol realizzati da Viktor Gyökeres con la maglia dell’Arsenal in UEFA Champions League (2/4) sono arrivati nel secondo tempo della partita vinta per 4-0 contro l’Atletico Madrid a ottobre 2025. Gyökeres non ha invece segnato in nessuna delle sue 4 partite nella fase a eliminazione diretta in questa edizione, effettuando peraltro solo 6 tiri in porta. Ben 28 giocatori hanno effettuato più tiri rispetto all’attaccante svedese dall’inizio degli ottavi di finale.

Antoine Griezmann è stato direttamente coinvolto nel 24,2% delle marcature dell’Atletico Madrid in UEFA Champions League (56/231 – 40 gol, 16 assist). Si tratta della percentuale più alta per un giocatore di una squadra che ha segnato più di 100 gol nella storia della competizione, appena davanti a quella registrata da Lionel Messi per il Barcellona (24,1%).

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.