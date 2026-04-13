Pronostico Bayern Monaco-Real Madrid: ritorno della super sfida dei quarti di finale di Champions League del 15-04-2026

Pronostico Bayern-Real Madrid 15 aprile 2026
Pronostici Champions League
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13 Aprile 2026

In Germania si gioca il ritorno dei quarti di finale di Champions League, la super sfida tra Bayern Monaco e Real Madrid. Si riparte dal 2-1 esterno dei bavaresi che avevano vinto nella capitale spagnola per 2-1 sui Blancos chiamati ora ad una difficile rimonta. Pronostico Bayern-Real Madrid 15 aprile 2026.

Pronostico Bayern-Real Madrid 15 aprile 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Bayern Monaco-Real Madrid match di ritorno dei quarti di finale UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

La partita di andata nella capitale spagnola è stata decisa dalle reti di Diaz e Kane che hanno permesso al Bayern Monaco di vincere un importante sfida in trasferta. Il club tedesco, allenato da Vincent Kompany, punta alla seconda semifinale di Champions nelle ultime tre edizioni, col chiaro obiettivo di sedersi sul trono d’Europa per la settima volta nella sua storia

Il Real Madrid riparte dalla rete di Mbappè (sempre più capocannoniere del torneo con 14 gol staccando proprio Kane a 11) che lascia accese le speranza degli spagnoli che hanno ovviamente il desiderio di ribaltare gli equilibri e conquistare la 16ª semifinale nel torneo dal 2000 a oggi.

Pronostico Bayern-Real Madrid 15 aprile 2026

Pronostico Bayern-Real Madrid 15 aprile 2026

Probabili Formazioni Bayern Monaco-Real Madrid

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane. All. Kompany.

REAL MADRID (4-3-2-1): Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Pitarch, Bellingham; Güler; Mbappé, Vinicius. All. Arbeloa.

Guida TV Calcio: dove vedere Bayern Monaco-Real Madrid?

La partita Bayern Monaco-Real Madrid, gara di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League si disputerà mercoledì 15 aprile 2026 dalle ore 21:00, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera (Germania) e sarà visibile in esclusiva su Prime Video, servizio di streaming video on demand di Amazon.

Migliori quote per Bayern Monaco-Real Madrid

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Bayern Monaco-Real Madrid
14/04/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.555.254.50
1.575.004.50
1.555.204.50
1.555.254.50
1.575.304.35

Le nostre scommesse su Bayern Monaco-Real Madrid

Sfida in perfetto equilibrio negli ultimi 10 scontri tra Bayern e Real, con 4 vittorie e testa e 2 pareggi a completare il quadro. In particolare doppio 2-1, con una vittoria a testa, nei due scontri più recenti. 

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