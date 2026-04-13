Pronostico Arsenal-Sporting: analisi, formazioni, guida tv quote e scommesse ritorno dei quarti di Champions League del 15-04-2026

Pronostico Arsenal-Sporting 15 aprile 2026
Pronostici Champions League
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13 Aprile 2026

Dopo il tirato 1-0 dell’andata in Portogallo, i Gunners in casa a Londra cercheranno di avanzare in questo ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League contro il sorprendente Sporting Lisbona. Pronostico Arsenal-Sporting 15 aprile 2026.

Pronostico Arsenal-Sporting 15 aprile 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Arsenal-Sporting match di ritorno dei quarti di finale UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

L’Arsenal ha vinto l’andata in Portogallo, ma faticando non poco visto che l’1-0 è arrivato solo in pieno recupero dal gol di Kai Havertz. In ogni caso i Gunners grazie al risultato dell’andata all’Estádio José Alvalade hanno ora disposizione due risultati su tre per centrare la seconda semifinale consecutiva in Champions. Quando l’Arsenal ha vinto in trasferta nella gara d’andata di un doppio confronto in una competizione europea, si è qualificato in 19 occasioni su 20. L’unica eliminazione dei Gunners è avvenuta contro l’Olympiakos, nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019-20.

Lo Sporting ha già fatto una grande impresa ad arrivare fin qui, ma si giocherà le sue chance che sono ancora alte. Va però detto che lo Sporting ha vinto soltanto 1 delle ultime 8 trasferte in UEFA Champions League (2 pareggi, 5 sconfitte): l’unica vittoria è stata ottenuta contro l’Athletic Club (3-2), club arrivato 29° nella fase a gironi, nel gennaio 2026. Per il club lusitano l’ultima vittoria in trasferta nella fase a eliminazione diretta di Coppa dei Campioni/Champions League risale al settembre 1970 (4-0 contro il Floriana). Da allora per lo Sporting 10 gare esterne giocate ma 0 vinte (3 pareggi, 7 sconfitte).

Pronostico Arsenal-Sporting 15 aprile 2026

Pronostico Arsenal-Sporting 15 aprile 2026

Probabili Formazioni Arsenal-Sporting

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyökeres, Trossard. All. Arteta

SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva; Araujo, Diomande, Gonçalo Inacio, Fresneda; João Simões, Morita; Catamo, Trincão, Pedro Gonçalves; Suarez. All. Rui Borges.

Guida TV Calcio: dove vedere Arsenal-Sporting?

La partita Arsenal-Sporting, gara di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League si disputerà mercoledì 15 aprile 2026 dalle ore 21:00, all’Emirates Stadium di Londra (Inghilterra) e sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Calcio (202) ma anche in streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Arsenal-Sporting

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Arsenal-Sporting
14/04/2026
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Le nostre scommesse su Arsenal-Sporting

L’Arsenal è rimasto finora imbattuto contro lo Sporting nelle massime competizioni europee (8 partite, 4 vittorie, 4 pareggi), risultando così la squadra che il club portoghese ha affrontato più volte in Europa senza riuscire a vincere. In ambito europeo, lo Sporting non vince in trasferta contro una squadra inglese dal marzo 2005, con 5 pareggi e 5 sconfitte nelle ultime 10 gare giocate fuori casa con società d’Inghilterra. 4 di queste in UEFA Champions League (2 pareggi, 2 sconfitte). L’Arsenal ha vinto 10 delle sue 11 partite di UEFA Champions League in questa stagione (1 ko). L’unica sconfitta dell’Arsenal nelle ultime 23 partite casalinghe europee (17 vittorie, 5 pareggi) è maturata contro il PSG (0-1) nelle semifinali di UEFA Champions League della scorsa stagione. I Gunners hanno mantenuto la porta inviolata in 16 delle ultime 22 partite europee disputate all’Emirates Stadium, subendo solo 9 gol in totale.

PRONOSTICO: VITTORIA ARSENAL @1.48

Scommesse Marcatori per Arsenal-Sporting Lisbona

In base agli expected gol (xG) derivanti dai tiri in porta (esclusi gli autogol), David Raya dell’Arsenal ha il miglior differenziale di gol evitati (+2,13) tra tutti i portieri della UEFA Champions League in questa stagione (3 gol subiti su 6,4 xG in porta). Raya ha registrato sette partite senza subire gol nel 2025-26, mentre solo un portiere ha fatto meglio per una squadra inglese in una singola edizione della Champions League (Édouard Mendy – 9 per il Chelsea nel 2020-21).

Luis Suárez (5 gol, 2 assist) e Trincão (4 gol, 3 assist) sono stati direttamente coinvolti in 7 marcature nella UEFA Champions League 2025-26; il maggior numero per un giocatore dello Sporting in una singola edizione della competizione, al pari di quanto fatto da Viktor Gyökeres nel 2024-25 (7).

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