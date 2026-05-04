Pronostico Arsenal-Atletico Madrid: analisi e scommesse sul ritorno semifinale Champions League del 05-05-2026

Pronostico Arsenal-Atletico 5 maggio 2026
Pronostici Champions League
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4 Maggio 2026

Martedì a Londra torna la UEFA Champions League con la semifinale di ritorno in campo alle ore 21:00 dall’Emirates Stadium. Dopo l’andata di Madrid i Gunners e i Colchoneros ripartono in perfetta parità dopo l’1-1 dell’andata. Pronostico Arsenal-Atletico 5 maggio 2026.

Pronostico Arsenal-Atletico 5 maggio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Arsenal-Atletico Madrid, il match di ritorno delle semifinali UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

L’Arsenal è imbattuto da 8 partite consecutive di UEFA Champions League contro squadre spagnole (7 vittorie, 1 pareggio). L’Arsenal è riuscito a passare il turno in 8 delle 10 occasioni in cui è riuscito a evitare la sconfitta in trasferta nella gara d’andata, in Coppa dei Campioni o UEFA Champions League. Conquistando 5 qualificazioni consecutive in questo scenario. L’Arsenal punta a raggiungere la sua prima finale di UEFA Champions League dal 2006. L’Arsenal ha perso solo 2 delle ultime 23 partite giocate in UEFA Champions League (17 vittorie, 4 pareggi); entrambe le sconfitte sono maturate contro l’attuale detentrice del trofeo, il PSG, nella doppia semifinale del 2024-25. I Gunners sono ancora imbattuti in questa edizione della competizione (13 partite, 10 vittorie, 3 pareggi).

L‘Atletico Madrid ha perso 6 delle ultime 7 trasferte contro squadre inglesi in UEFA Champions League (1 vittoria), incluse tutte le ultime 4. L’Atletico Madrid potrebbe raggiungere la finale di UEFA Champions League per la terza volta sotto la guida di Diego Simeone (dopo quelle del 2014 e del 2016).

Pronostico Arsenal-Atletico 5 maggio 2026

Pronostico Arsenal-Atletico 5 maggio 2026

Probabili Formazioni Arsenal-Atletico Madrid

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Eze, Rice, Zubimendi; Saka, Gyökeres, Martinelli. All. Arteta.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann, Álvarez. All. D. Simeone.

Guida TV Calcio: dove vedere Arsenal-Atletico Madrid?

La partita Arsenal-Atletico Madrid, gara di ritorno delle semifinali di Champions, si disputerà martedì 5 maggio 2026 dalle ore 21:00, all’Emirates Stadium di Londra (Inghilterra). Il match sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251), oltre che in streaming su NOW e SkyGo.

Migliori quote per Arsenal-Atletico Madrid

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Arsenal-Atletico Madrid
04/03/2025
21.00
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Le nostre scommesse su Arsenal-Atletico Madrid

In questo match all’andata abbiamo incassato sia il consiglio per le scommesse (Under 2.5 gol) che il risultato esatto (1-1), riproviamoci! L’Arsenal rimane imbattuto contro l’Atletico Madrid in questa stagione di UEFA Champions League, avendo vinto 4-0 all’Emirates nella prima fase e pareggiato 1-1 al Riyadh Air Metropolitano l’andata delle semifinali. Solo altri 2 allenatori sono rimasti imbattuti nei primi 3 incontri contro il tecnico dell’Atletico, Diego Simeone, nella competizione: Carlo Ancelotti e Maurizio Sarri (3 vittorie ciascuno). Sotto la guida di Mikel Arteta, l’Arsenal ha subito in media solo 0,65 gol a partita in UEFA Champions League (24 reti incassate in 37 partite disputate). Si tratta della media più bassa di gol subiti per qualsiasi allenatore con 20 o più partite nella competizione, superando il record di 0,68 stabilito da Frank Rijkaard.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.90

Risultato Finale e Scommesse Marcatori Arsenal-Atletico Madrid

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-1, 1-0.

Julián Álvarez ha una media di un gol o un assist ogni 80 minuti nella sua carriera in UEFA Champions League (34 partecipazioni in 2.710 minuti: 25 gol e 9 assist). Tra gli attaccanti con 20 o più partecipazioni a marcature nella storia della competizione, solo Erling Haaland (74 minuti) ha una media migliore.

Antoine Griezmann potrebbe disputare la sua 128ª e ultima partita nelle competizioni europee di massima serie (attualmente ne ha 127). Il 4° miglior risultato per un giocatore francese, dietro solo a Karim Benzema (152), Thierry Henry (135) e Claude Makélélé (130). Griezmann è anche uno dei soli 4 calciatori francesi con 50 o più gol nelle competizioni europee di massima serie (50), insieme a Karim Benzema (90), Kylian Mbappé (78) e Thierry Henry (58).

Viktor Gyökeres potrebbe diventare il 3° giocatore di una squadra di Premier League a segnare in entrambe le partite di una semifinale di UEFA Champions League, dopo Sadio Mané con il Liverpool (2021-22 contro il Villarreal e 2017-18 contro la Roma) e Riyad Mahrez con il Manchester City (2020-21 contro il PSG).

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