Derby spagnolo di ritorno per i quarti di finale di UEFA Champions League, col Barcellona chiamata a rimontare dopo lo 0-2 interno contro l’Atletico Madrid in quella che + la sesta sfida stagionale tra Blaugrana e Colchoneros tra tutte le competizioni. Pronostico Atletico-Barcellona 14 aprile 2026.

Pronostico Atletico-Barcellona 14 aprile 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Atletico Madrid-Barcellona match di ritorno dei quarti di finale UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

L’Atletico Madrid spera di ritornare tra le migliori quattro squadre del torneo a distanza di nove edizioni dall’ultima volta dopo il 2-0 dell’andata sul campo del Barca, grazie alle reti di Alvarez e Sorloth ma anche per l’espulsione di Pau Cubarsí. Oltre alla vittoria per 2-0 nella gara d’andata, l’Atletico ha battuto il Barcellona per 4-0 anche in Copa del Rey in questa stagione. L’ultima volta che i Colchoneros hanno battuto tre volte i blaugrana nella stessa stagione risale al 1995-96.

Il Barcellona è chiamato alla rimonta non semplice, in trasferta al Wanda Metropolitano anche se dall’inizio della scorsa stagione, metà delle sconfitte interne dell’Atletico asono maturate contro il Barca di Hansi Flick (3/6) che è anche l’unica squadra ospite ad aver vinto lì più di una volta in questo periodo (3), mentre Real Betis, Lille e Bodø/Glimt sono le uniche altre squadre ad aver vinto nello stadio dei Colchoneros dall’inizio della stagione 2024-25 (una volta ciascuna).

Probabili Formazioni Atletico Madrid-Barcellona

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Álvarez. All. D. Simeone.

BARCELLONA (4-2-3-1): J. Garcia; Koundé, Araujo, Martin, Cancelo; E. Garcia, Pedri; Yamal, Olmo, Rashford; Lewandowski. All. Flick.

Guida TV Calcio: dove vedere Atletico Madrid-Barcellona?

La partita Atletico Madrid-Barcellona, gara di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League si disputerà martedì 14 aprile 2026 dalle ore 21:00, allo stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid (Spagna) e sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Arena (204) ma anche in streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Atletico Madrid-Barcellona

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Le nostre scommesse su Atletico Madrid-Barcellona

Questa sarà la 6ª volta che Atletico e Barcellona si affronteranno in questa stagione: 2 volte in Liga, 2 volte in Copa del Rey e 2 volte in UEFA Champions League. Si tratta del loro numero più alto di partite in una singola stagione dal 2013-14 (6). Dall’inizio della scorsa edizione della Champions League, nessuna squadra ha subito più gol nel torneo del Barcellona (43). I blaugrana hanno subito gol in ciascuna delle ultime 14 partite giocate e nessun club spagnolo è rimasto per 15 partite consecutive nella competizione senza riuscire a tenere la porta inviolata in almeno una di esse.

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Scommesse Marcatori per Atletico Madrid-Barcellona

Julián Álvarez ha segnato 9 gol nella Champions League 2025-26, il maggior numero di reti realizzate da un giocatore dell’Atlético Madrid in una singola edizione della competizione nella storia. L’unico giocatore ad aver raggiunto la doppia cifra in una singola campagna europea con il club (escluse le qualificazioni) è stato Radamel Falcao (12 gol nell’Europa League 2011-12).

Lamine Yamal è il giocatore del Barcellona con il maggior numero di dribbling completati (37) e tiri totali (32) in questa stagione di UEFA Champions League. Inoltre, nessun giocatore blaugrana ha creato più occasioni del diciottenne (20), mentre solo Fermín López (10) è stato coinvolto in più marcature (9 – 5 gol, 4 assist).

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.