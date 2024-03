Pronostici Nazionale Italiana 21-24 marzo. Azzurri impegnati nel tour negli Stati Uniti che li vedrà impegnati in un paio di amichevoli contro Venezuela ed Ecuador, in vista degli Europei 2024. Andiamo a vedere le scelte di Spalletti, gli avversari, le quote e tutto quello che c’è da sapere per le scommesse su queste sfide.

Pronostici Nazionale Italiana 21-24 marzo: Venezuela-Italia

Il primo match vedrà gli azzurri impegnati contro il Venezuela giovedì 21 marzo 2024 alle ore 22:00 (ora italiana) al DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale, in Florida. L’impianto, da 21.550 persone, è quello in cui gioca le gare di casa l’Inter Miami, la squadra di David Beckham in cui milita anche Lionel Messi. L’Italia non gioca un match dallo scorso mese di novembre, quando chiuse con un pareggio a reti bianche in casa dell’Ucraina la questione qualificazione ad Euro 2024. Il Venezuela, invece, è una squadra in crescita.

Si tratterà del primo confronto in assoluto tra Italia e Venezuela. Uno dei motivi è da ricercare nel fatto che la Vinotinto non ha mai preso parte a una fase finale dei Mondiali, anche se potrebbe farlo nel 2026. Il Venezuela, infatti, è attualmente quarta (9 punti in 6 partite) nel girone sudamericano delle qualificazioni (passano le prime 6). Lo score è attualmente di 2 vittorie contro Paraguay e Cile, 3 pareggi e 1 sconfitta rimediata all’esordio contro la Colombia.

Fernando Batista, CT del Venezuela, gioca solitamente con il 4-2-3-1 oppure con il 4-4-2: a centrocampo sicuro l’impiego di capitan Rincon, ma ci sono anche altre due vecchie conoscenze del campionato italiano, ovvero Osorio e Machis.

Le quote di Venezuela-Italia

Nella gara in programma giovedì sera a Fort Lauderdale, Snai nettamente avanti l’Italia, offerta @1,40 contro il @7,50 del successo sudamericano su AdmiralBet. Offerto @3,90 il pareggio, come nell’ultima gara azzurra contro l’Ucraina. Proprio in quell’occasione arrivò il primo Under 2.5, dopo quattro gare consecutive con almeno tre reti: per i NetBet in quota c’è massimo equilibrio per il numero di gol totali, con Over 2.5 e Under 2.5 offerti alla pari, @1,85.

Per quanto riguarda invece il risultato esatto prevale una vittoria di misura, per 0-1, @5,50, seguita dallo 0-2 @6, mentre l’1-1 al termine dei 90 minuti sale @7,50 su Betway.

In pole tra i possibili marcatori i centravanti di Spalletti: paga @2,35 su Sisal un gol di Giacomo Raspadori o Mateo Retegui, sale @2,65 la rete all’esordio di Lorenzo Lucca. Quota @2,85 per la firma di Federico Chiesa, mentre il centro di un Lorenzo Pellegrini in stato di grazia vale @4 volte la posta. Si sale @4,25 per il pericolo numero uno tra le fila del Venezuela, Salomon Rondon, miglior marcatore della sua nazionale con 41 gol. Si gioca @19, infine, la rete del capitano Tomas Rincon, ex Juventus, Torino, Genoa e Sampdoria.

Pronostici Nazionale Italiana 21-24 marzo: Ecuador-Italia

Domenica 24 marzo alle ore 21:00, presso la Red Bull Arena di New York, l’Italia affronterà per la terza volta nella sua storia l’Ecuador. Nei due precedenti, successo degli azzurri (2-0 con doppietta di Vieri) nella fase finale del Mondiale di Giappone e Corea 2002, e pareggio (1-1, gol di Toni) nell’amichevole del 2005 a New York.

La nazionale Tricolor ha partecipato 4 volte ai Mondiali di calcio (2002, 2006, 2014 e 2022), ottenendo come miglior piazzamento gli ottavi di finale nella seconda partecipazione, quella del 2006. Al momento, l’Ecuador ha 8 punti nel girone di qualificazione ai Mondiali del 2026 per via di una penalizzazione di 3 punti: lo score è stato fin qui di 3 vittorie e 2 pareggi. Insomma, sarà un test probante per l’Italia, con il ct dell’Ecuador, lo spagnolo Felix Sanchez Bas, che predilige un modulo 4-2-3-1 con Caicedo del Chelsea a rappresentare una delle stelle del centrocampo.

Guida TV delle amichevoli dell’Italia

Le due amichevoli che l’Italia giocherà negli Stati Uniti d’America saranno trasmesse entrambe in diretta TV in chiaro su Rai 1. In streaming live, invece, l’appuntamento è con la piattaforma di RaiPlay, accessibile da computer e dispositivi mobili via browser o tramite le app ufficiali del servizio pubblico.

I convocati di Luciano Spalletti per gli azzurri

Dopo il raduno a Coverciano, sono partiti per gli USA con il CT Luciano Spalletti 28 calciatori. Il commissario tecnico della nazionale italiana ha però dovuto effettuare una correzione in corsa, rimandando a casa Francesco Acerbi e chiamando al suo posto Gianluca Mancini. Il difensore dell’Inter dovrà chiarire la sua posizione in merito alle accuse di insulti razzisti che avrebbe rivolto al difensore del Napoli Juan Jesus durante la gara di domenica scorsa giocata a San Siro.

Di seguito l’elenco completo dei convocati:

PORTIERI: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

DIFENSORI: Gianluca Mancini (Roma), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Michael Folorunsho (Verona) Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma);

ATTACCANTI: Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Lucca (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).

Le scommesse speciali sulle convocazioni ad Euro 2024

Tiene banco anche il caso Ciro Immobile, tra i grandi assenti tra i convocati che parteciperanno alle amichevoli della Nazionale negli Stati Uniti: per il centravanti della Lazio si tratta della seconda esclusione consecutiva. Un dato che lo mette in dubbio anche in vista di Euro 2024: secondo i betting analyst di Sisal, infatti, la chiamata di Luciano Spalletti si gioca @3,25. Tra i centravanti, infatti, sembrano sicuri di un posto Gianluca Scamacca e Mateo Retegui, proposti entrambi @1,30, mentre appare più complicata la presenza di Lorenzo Lucca, che è stato convocato per la prima volta proprio per questa tournée americana, ma che vede la presenza agli Europei a quota @7,50. Reparto offensivo che viene poi completato dalle convocazioni praticamente sicure di Matteo Politano @1,20, Nicolò Zaniolo @1,50, Mattia Zaccagni @1,57 e Stephan El Shaarawy @1,20, mentre Riccardo Orsolini insegue @3,50.

Spostandosi alla difesa, non è passata inosservata l’ennesima assenza di Leonardo Bonucci, mai convocato dal ct Spalletti in questo primo scampolo di esperienza alla guida degli Azzurri. Si complica, quindi, la sua presenza agli Europei (“Spero di chiudere la carriera con la Nazionale a Euro 2024”, aveva dichiarato lo scorso novembre), che per gli esperti di Sisal si gioca a quota @9. Il pacchetto di centrali, infatti, sarà con tutta probabilità composto da: Alessandro Buongiorno @1,06, Federico Gatti @1,80, Gianluca Mancini @1,67 e Giorgio Scalvini @1,10, ccon Bonucci che dovrà quindi, eventualmente, giocarsi un posto con Alessio Romagnoli e Rafael Toloi, proposti anch’essi a quota @9.

Passando ai centrocampisti, i perni Jorginho e Manuel Locatelli sono intoccabili, e lo vediamo dalle quote che li danno rispettivamente @1,02 e @1,20, così come tra i centrocampisti più offensivi spiccano Lorenzo Pellegrini e Giacomo Bonaventura, proposti entrambi @1,05. E’ invece agarre in quota tra Andrea Colpani @6 e Michael Folorunsho @5, quest’ultimo fresco di prima convocazione. Occhio anche all’idea Giovanni Fabbian, il quale, da jolly del Bologna, vede la presenza a Euro 2024 a quota @10.