Pronostico Leicester-Sheffield Wednesday: inizia la Championship, seconda lega spettacolare del calcio inglese

Leicester-Sheffield Wednesday 10 agosto 2025
Pronostici di Calcio Championship
Avatar
di
8 Agosto 2025

Una delle cadetterie più forti e seguite al mondo è certamente quella del calcio inglese, la Championship che prende il via questo fine settimana con un primo turno che mette subito in programma un big match da non perdere. Vediamo il Pronostico Leicester-Sheffield Wednesday 10 agosto 2025.

Leicester-Sheffield Wednesday 10 agosto 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere l’analisi di Leicester-Sheffield Wednesday con probabili formazioni, statistiche, guida tv, comparazione delle migliori quote e consigli per le scommesse su questo match valido per la 1° giornata di Championship inglese.

Leicester, retrocesso dalla Premier League, cerca subito di ritornare nella massima serie del calcio inglese, un annata disastrosa, quella del Leicester, retrocesso con soli 25 punti messi in cascina in 38 giornate: un disastro completo a cui non ha messo rimedio neppure il mito del calcio olandese Ruud Van Nistelrooy tanto che la società ha deciso di affidare il timone del club allo spagnolo Martì Cifuentes che non potrà contare più sulla leggenda Vardy, che a 38 anni ha lasciato le Foxes dopo 13 anni .

Estate da dimenticare per lo Sheffield Wednesday, costretto a salutare i suoi elementi migliori (Windass, Smith e Gassama) senza grandi innesti al loro posto per il nuovo tecnico Henrik Pedersen. a scorsa stagione lo Sheffield Wednesday si è salvato senza problemi chiudendo a metà classifica, la sensazione è che quest’anno capitan Bannan e compagni dovranno faticare maggiormente in questo campionato di Serie B inglese, sempre molto competitivo.

Leicester-Sheffield Wednesday 10 agosto 2025

Leicester-Sheffield Wednesday 10 agosto 2025

Guida TV Calcio Championship: dove vedere Leicester-Sheffield Wednesday?

Leicester e Sheffield Wednesday si affronteranno al King Power Stadium, domenica 10 agosto, con fischio d’inizio fissato alle 17:30. La partita non ha copertura televisiva in Italia.

Probabili Formazioni Leicester-Sheffield Wednesday

Leicester (4-2-3-1): Hermansen; Choudhury, Okoli, Vestergaard, Thomas; Skipp, Soumare; El Khannous, Mavididi, Fatawu; Daka. Allenatore: Cifuentes.

Sheffield Wednesday (4-2-3-1): Pierce Charles; Valery, Iorfa, Di’Shon Bernard, Palmer; Bannan, Chalobah; McNeill, Ingelsson, Kobacki; Ike Ugbo. Allenatore: Pedersen.

Migliori quote per Leicester-Sheffield Wednesday

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Leicester nettamente favorito con quota massima @1.14 su Starvegas e Sisal mentre la vittoria esterna si gioca @18.00 su Marathonbet, col pareggio @8.00 su Goldbet.

Leicester-Sheffield Wednesday
10/08/2025
27.30
Bookmaker1X2
1.148.0018.00
1.147.5018.00
1.127.4015.50
1.147.0018.00
1.118.0016.00

Le nostre scommesse su Leicester-Sheffield Wednesday

Difficile andare contro il Leicester che secondo noi vincerà, ma la quota è troppo bassa. Attenzione alle reti, giochiamo su meno di 4 reti totali con UNDER 3.5 @1.62 su Bet365 come è sempre stato negli ultimi 9 precedenti tra queste formazioni.

Risultati Esatto Leicester-Sheffield Wednesday

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-1, 3-0.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 800€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€

5.0
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
, ,
Altri articoli
Pronostici Calcio Nazionali: tutto sulle amichevoli dell’Italia contro Venezuela ed Ecuador
Pronostici di Calcio Championship
Pronostici Calcio Nazionali: tutto sulle amichevoli dell’Italia contro Venezuela ed Ecuador
20 Marzo 2024
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 800€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€

Marathonbet
Marathonbet

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.