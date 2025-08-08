Una delle cadetterie più forti e seguite al mondo è certamente quella del calcio inglese, la Championship che prende il via questo fine settimana con un primo turno che mette subito in programma un big match da non perdere. Vediamo il Pronostico Leicester-Sheffield Wednesday 10 agosto 2025.

Leicester-Sheffield Wednesday 10 agosto 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere l’analisi di Leicester-Sheffield Wednesday con probabili formazioni, statistiche, guida tv, comparazione delle migliori quote e consigli per le scommesse su questo match valido per la 1° giornata di Championship inglese.

Leicester, retrocesso dalla Premier League, cerca subito di ritornare nella massima serie del calcio inglese, un annata disastrosa, quella del Leicester, retrocesso con soli 25 punti messi in cascina in 38 giornate: un disastro completo a cui non ha messo rimedio neppure il mito del calcio olandese Ruud Van Nistelrooy tanto che la società ha deciso di affidare il timone del club allo spagnolo Martì Cifuentes che non potrà contare più sulla leggenda Vardy, che a 38 anni ha lasciato le Foxes dopo 13 anni .

Estate da dimenticare per lo Sheffield Wednesday, costretto a salutare i suoi elementi migliori (Windass, Smith e Gassama) senza grandi innesti al loro posto per il nuovo tecnico Henrik Pedersen. a scorsa stagione lo Sheffield Wednesday si è salvato senza problemi chiudendo a metà classifica, la sensazione è che quest’anno capitan Bannan e compagni dovranno faticare maggiormente in questo campionato di Serie B inglese, sempre molto competitivo.

Guida TV Calcio Championship: dove vedere Leicester-Sheffield Wednesday?

Leicester e Sheffield Wednesday si affronteranno al King Power Stadium, domenica 10 agosto, con fischio d’inizio fissato alle 17:30. La partita non ha copertura televisiva in Italia.

Probabili Formazioni Leicester-Sheffield Wednesday

Leicester (4-2-3-1): Hermansen; Choudhury, Okoli, Vestergaard, Thomas; Skipp, Soumare; El Khannous, Mavididi, Fatawu; Daka. Allenatore: Cifuentes.

Sheffield Wednesday (4-2-3-1): Pierce Charles; Valery, Iorfa, Di’Shon Bernard, Palmer; Bannan, Chalobah; McNeill, Ingelsson, Kobacki; Ike Ugbo. Allenatore: Pedersen.

Migliori quote per Leicester-Sheffield Wednesday

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Leicester nettamente favorito con quota massima @1.14 su Starvegas e Sisal mentre la vittoria esterna si gioca @18.00 su Marathonbet, col pareggio @8.00 su Goldbet.

Le nostre scommesse su Leicester-Sheffield Wednesday

Difficile andare contro il Leicester che secondo noi vincerà, ma la quota è troppo bassa. Attenzione alle reti, giochiamo su meno di 4 reti totali con UNDER 3.5 @1.62 su Bet365 come è sempre stato negli ultimi 9 precedenti tra queste formazioni.

Risultati Esatto Leicester-Sheffield Wednesday

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-1, 3-0.

