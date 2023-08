Per la diciannovesima giornata del campionato di calcio norvegese di Eliteserien, domenica 20 agosto 2023, si gioca la partita tra Viking-Stabaek. Pronostici Eliteserien Norvegia: Viking-Stabaek, quote scommesse match del 20/08/2023 e stato di forma delle due squadre.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il team di casa del Viking, che rappresenta la città di Stavanger, è la vera rivelazione di questa edizione del campionato di calcio norvegese di Eliteserien. Infatti comanda la classifica con 41 punti a pari merito con il Bodo/Glimt, ed è reduce da una striscia di 5 vittorie consecutive.

La squadra ospite del Stabaek, di punti in classifica ne ha totalizzati solo 16, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e ben 9 sconfitte e viene da una serie di 4 sconfitte consecutive, l’ulltima subita per 4 a 0 in trasferta ad Odd.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita

Le quote offerte dai bookmaker, premiano ampiamente la vittoria dei padroni di casa, giocata quota 1.40, sia su Netbet che su Sisal, il pareggio offerto a quota 5.10, la vittoria esterna pagata 8 volte la posta giocata.

Pronostici Eliteserien Norvegia: Viking-Stabaek

Il nostro pronostico pende tutto per la vittoria casalinga del Viking. La squadra di casa infatti è in splendida forma e gioca un ottimo calcio, lo Stabaek invece ha grossi problemi soprattutto nella fase difensiva. Pronostico 1

