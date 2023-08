Per la ventesima giornata del campionato di calcio norvegese di Eliteserien, sabato 26 agosto, alle ore 18, si gioca il match tra il team di casa del Sarpsborg 08, ospitare la terza forza del campionato, il Tromso. Pronostico Sarpsborg 08-Tromso, match di Eliteserien in programma il 26/08/2023.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Sarpsborg 08, è al settimo posto del campionato norvegese di calcio di Eliteserien, con 27 punti raccolti in diciannove giornate giocate, frutto di 8 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte e reduce dalla bella vittoria esterna per 3 a 0 ottenuta sul campo del Odd.

Il team ospite del Tromso, allenata dal tecnico Gaute Helstrup, è al terzo posto in classifica con 39, staccata di 5 punti dalla coppia al comando formata da Bodo/Glimt e Viking, ma con una partita giocata in meno. Nelle ultime 4 giornate di campionato giocate, sono arrivate 4 vittorie, l’ultima ottenuta in casa per 1 a 0 contro il Sandefjord.

Quote offerte dai bookmaker per questa partita di Eliteserien

Le quote offerte dai bookmaker, vedono favorita la vittoria dei padroni di casa, bancata a quota 2.05 su Starcasinò e a quota 2.08 su Bullibet, il pareggio offerto a quota 3.50, stessa quota pagata per il successo esterno del Tromso.

Pronostico Sarpsborg 08-Tromso, match di Eliteserien in programma il 26/08/2023

Le quote premiano il successo del Sarpsborg 08, ma per noi è molto più probabile il successo esterno del Tromso, che sta dimostrando di essere una formazione molto tosta e di giocare bene a calcio. Pronostico X2 a quota 1.40 sia su Sisal che su Netbet

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.