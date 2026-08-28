Il big match della 2° giornata di Ligue 1 è anche l’anticipo che apre il turno del campionato di calcio francese, col Lilla che vuole mettere fine al dominio del PSG. I parigini hanno iniziato il campionato con un deludente 2-2 sul campo del Rennes e ora giocano un altra trasferta. Pronostico Lilla-PSG 28 agosto 2026.

Pronostico Lilla-PSG 28 agosto 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Lilla-PSG, match della 2° giornata di Ligue 1 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.

Il Lille di Davide Ancelotti, reduce da una convincente vittoria contro l’Angers, ospiterà i campioni in carica di Francia. Il Lille la scorsa stagione è arrivato terzo e punta a migliorarsi. Vincere contro i campioni in carica sarebbe una bella dichiarazione d’intenti per le ambizioni stagionali.

I parigini vengono da un deludente pareggio contro il Rennes e non vincono una partita da quando hanno sollevato al cielo la Supercoppa Europea contro l’Aston Villa. Il PSG non può permettersi già un altro passo falso. Luis Enrique dovrà affrontare questa sfida senza due importanti titolari come Nuno Mendes e Ousmane Dembélé. Il terzino portoghese è squalificato, mentre il vincitore dell’ultimo Pallone d’Oro non è al meglio.

Probabili Formazioni Lilla-PSG

Lille: Ozer, Perraud, Alexsandro, Ngoy, Santos, Bentaleb, André, Onal, Haraldsson, Mbappé, Giroud. Allenatore: D. Ancelotti

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández, Zaïre-Emery, Vitinha, Neves, Doué, Torres, Kvaratskhelia. Allenatore: L. Enrique.

Guida TV Calcio: dove vedere Lilla-PSG?

Il match si disputerà venerdì 28 agosto alle 20:45. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Ligue1+.

Migliori quote per Lilla-PSG

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Lilla-PSG

In questo big match di Ligue 1 ci aspettiamo una partita sotto i 3 gol totali. Il PSG ha grande potenziale offensivo, ma deve blindare la difesa dopo i 2 gol subiti all’esordio.

PRONOSTICO: UNDER 3.0 @1.67

Programma completo 2° giornata Ligue 1

Il debutto non ha sorriso ai campioni d’Europa. Il PSG è stato bloccato sul 2-2 in casa del Rennes e si ritrova settimo dopo una sola giornata, mentre in testa c’è il Marsiglia, che ha aperto la stagione con un perentorio 4-0 allo Strasburgo. Alle spalle dei marsigliesi hanno vinto anche Lens, che ha travolto 5-2 l’Auxerre, Lille, corsaro 2-0 ad Angers, Lione, vittorioso 2-0 a Tolosa, e Monaco, di misura a Le Havre. Proprio il Lille apre il turno stasera ospitando il PSG, in quello che è il primo vero esame per la squadra di Parigi. Il piatto forte arriva però domenica sera al Louis II, dove il Monaco riceve il Marsiglia capolista.

PROGRAMMA 2° GIORNATA LIGUE 1

Oggi, ore 20:45 – Lille-Paris Saint-Germain

Domani, ore 17:15 – Strasburgo-Lens

Domani, ore 20:45 – Auxerre-Angers

Domani, ore 20:45 – Brest-Tolosa

Domani, ore 20:45 – Lorient-Troyes

Domani, ore 20:45 – Lione-Le Havre

Domenica, ore 15:00 – Paris FC-Nizza

Domenica, ore 17:15 – Rennes-Le Mans

Domenica, ore 20:45 – Monaco-Marsiglia

CLASSIFICA LIGUE 1

Marsiglia 3, Lens 3, Lille 3, Lione 3, Monaco 3

Brest 1, Paris Saint-Germain 1, Le Mans 1, Rennes 1, Lorient 1, Nizza 1, Paris FC 1, Troyes 1

Le Havre 0, Angers 0, Tolosa 0, Auxerre 0, Strasburgo 0

Risultati Scommesse Ligue 1 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (9-23, -15.72 unità)

LIGUE 1 2026-2027 (1-0, +0.73 unità)

Marsiglia-Strasburgo: 1 @1.73✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.