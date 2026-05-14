Domenica si conclude il campionato di calcio francese con la 34° giornata di Ligue 1 e per l’ultima free pick transalpina ci concentriamo sul match di Lione, dove arriva un Lens che ha fatto una grande stagione ed è già certo del 2° posto finale. Pronostico Lione-Lens 17 maggio 2026.
Pronostico Lione-Lens 17 maggio 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Lione-Lens, match della 34° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.
Il Lione si trova al 4° posto con 60 punti, in piena lotta per l’Europa. Ha un ottimo rendimento recente con tre vittorie consecutive contro Auxerre (3-2), Rennes (4-2) e PSG (2-1), striscia interrotta solo dal KO nell’ultimo turno contro il Tolosa (1-2).
Il Lens occupa la 2ª posizione a quota 67 punti ed è già matematicamente qualificato alla prossima Champions League. Lo stato di forma è comunque solido: prima della recente sconfitta casalinga contro il PSG per 0-2, aveva raccolto una vittoria sul Nantes (1-0) e due pareggi esterni di fila contro Nizza (1-1) e Brest (3-3).
Probabili Formazioni Lione-Lens
Lione (4-3-1-2): Descamps; Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Tagliafico; Morton, Tolisso, Nartey; Merah; Endrick, Yaremchuk. All. Paulo Fonseca.
Lens (3-4-2-1): Risser; Ganiou, Baidoo, Sarr; Aguilar, Sangare, Thomasson, Udol; Thauvin, Sima; Édouard. All. Pierre Sage.
Guida TV Calcio: dove vedere Lione-Lens?
Il match tra Lione e Lens, valido per l’ultima giornata (34ª) di Ligue 1, si giocherà domenica 17 maggio 2026 alle ore 21:00 al Groupama Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta TV esclusiva su Sky Sport (sui canali Sky Sport Calcio o tramite Diretta Gol). Diretta streaming su NOW e Sky Go.
Migliori quote per Lione-Lens
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
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Lione-Lens
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17/05/2026
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.72
|4.00
|4.00
|1.75
|3.90
|3.90
|1.70
|4.20
|4.00
|1.80
|4.10
|4.00
|1.75
|4.10
|3.75
Le nostre scommesse su Lione-Lens
Le squadre si sono affrontate a marzo in Coppa di Francia, dove il Lens vinse ai rigori dopo il 2-2 nei tempi regolamentari, ma ci aspettiamo meno gol questa volta, un pò come nel match d’andata finito 1-0 per il Lione in trasferta.
PRONOSTICO: UNDER 3.0 GOL @1.97
Risultati Scommesse Ligue 1 2025-2026
Risultati Free Pick Ligue 1 2025-2026 (9-22, -14.72)
Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌
Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌
Lione-Marsiglia: OVER 2.5+GOL SI @1.75❌
Rennes-Lione: UNDER 2.5 @2.10❌
Nantes-Rennes: UNDER 2.5 @1.80❌
Strasburgo-Marsiglia: 2 (AH 0, -0.5) @1.73✅
Paris FC-Lorient: OVER 2.5 @1.75❌
Tolosa-Metz: OVER 2.5 @1.90✅
Lens-Marsiglia: UNDER 2.75 @1.93❌1/2
Tolosa-Le Havre: GOL SI @1.91❌
Lione-PSG: UNDER 3.0 GOL @1.80❌
Nizza-Marsiglia: 2 @1.95✅
Monaco-PSG: 2 @1.62❌
Lorient-Lione; OVER 2.5 @1.88❌
Marsiglia-Monaco: 1 @1.90✅
Lilla-Rennes: 1 @1.90❌
Angers-Marsiglia: 2 @1.62✅
Marsiglia-Lens: UNDER 3.0 @1.83❌
Paris FC-Marsiglia: 2 @1.90❌
PSG-Marsiglia: UNDER 3.5 @1.73❌
Metz-Auxerre: UNDER 2.5 @1.67❌
Angers-Lilla: UNDER 2.5 @1.83✅
Strasburgo-Lens: OVER 2.5 @1.70❌
Lione-Paris FC: 1 @1.67❌
Rennes-Lilla: UNDER 2.5 @2.00❌
Le Havre-Auxerre: UNDER 2.5 @1.63✅
Auxerre-Nantes: UNDER 2.5 @1.62✅
Angers-Le Havre: UNDER 2.5 @1.60✅
Brest-Lens: 2 @1.73❌
Nantes-Marsiglia: 2 @1.75❌
Tolosa-Lione: 2 @1.73❌
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.