Domenica si conclude il campionato di calcio francese con la 34° giornata di Ligue 1 e per l’ultima free pick transalpina ci concentriamo sul match di Lione, dove arriva un Lens che ha fatto una grande stagione ed è già certo del 2° posto finale. Pronostico Lione-Lens 17 maggio 2026.

Pronostico Lione-Lens 17 maggio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Lione-Lens, match della 34° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.

Il Lione si trova al 4° posto con 60 punti, in piena lotta per l’Europa. Ha un ottimo rendimento recente con tre vittorie consecutive contro Auxerre (3-2), Rennes (4-2) e PSG (2-1), striscia interrotta solo dal KO nell’ultimo turno contro il Tolosa (1-2).

Il Lens occupa la 2ª posizione a quota 67 punti ed è già matematicamente qualificato alla prossima Champions League. Lo stato di forma è comunque solido: prima della recente sconfitta casalinga contro il PSG per 0-2, aveva raccolto una vittoria sul Nantes (1-0) e due pareggi esterni di fila contro Nizza (1-1) e Brest (3-3).

Probabili Formazioni Lione-Lens

Lione (4-3-1-2): Descamps; Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Tagliafico; Morton, Tolisso, Nartey; Merah; Endrick, Yaremchuk. All. Paulo Fonseca.

Lens (3-4-2-1): Risser; Ganiou, Baidoo, Sarr; Aguilar, Sangare, Thomasson, Udol; Thauvin, Sima; Édouard. All. Pierre Sage.

Guida TV Calcio: dove vedere Lione-Lens?

Il match tra Lione e Lens, valido per l’ultima giornata (34ª) di Ligue 1, si giocherà domenica 17 maggio 2026 alle ore 21:00 al Groupama Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta TV esclusiva su Sky Sport (sui canali Sky Sport Calcio o tramite Diretta Gol). Diretta streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Lione-Lens

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Lione-Lens

Le squadre si sono affrontate a marzo in Coppa di Francia, dove il Lens vinse ai rigori dopo il 2-2 nei tempi regolamentari, ma ci aspettiamo meno gol questa volta, un pò come nel match d’andata finito 1-0 per il Lione in trasferta.

PRONOSTICO: UNDER 3.0 GOL @1.97

Risultati Scommesse Ligue 1 2025-2026

Risultati Free Pick Ligue 1 2025-2026 (9-22, -14.72)

Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌

Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌

Lione-Marsiglia: OVER 2.5+GOL SI @1.75❌

Rennes-Lione: UNDER 2.5 @2.10❌

Nantes-Rennes: UNDER 2.5 @1.80❌

Strasburgo-Marsiglia: 2 (AH 0, -0.5) @1.73✅

Paris FC-Lorient: OVER 2.5 @1.75❌

Tolosa-Metz: OVER 2.5 @1.90✅

Lens-Marsiglia: UNDER 2.75 @1.93❌1/2

Tolosa-Le Havre: GOL SI @1.91❌

Lione-PSG: UNDER 3.0 GOL @1.80❌

Nizza-Marsiglia: 2 @1.95✅

Monaco-PSG: 2 @1.62❌

Lorient-Lione; OVER 2.5 @1.88❌

Marsiglia-Monaco: 1 @1.90✅

Lilla-Rennes: 1 @1.90❌

Angers-Marsiglia: 2 @1.62✅

Marsiglia-Lens: UNDER 3.0 @1.83❌

Paris FC-Marsiglia: 2 @1.90❌

PSG-Marsiglia: UNDER 3.5 @1.73❌

Metz-Auxerre: UNDER 2.5 @1.67❌

Angers-Lilla: UNDER 2.5 @1.83✅

Strasburgo-Lens: OVER 2.5 @1.70❌

Lione-Paris FC: 1 @1.67❌

Rennes-Lilla: UNDER 2.5 @2.00❌

Le Havre-Auxerre: UNDER 2.5 @1.63✅

Auxerre-Nantes: UNDER 2.5 @1.62✅

Angers-Le Havre: UNDER 2.5 @1.60✅

Brest-Lens: 2 @1.73❌

Nantes-Marsiglia: 2 @1.75❌

Tolosa-Lione: 2 @1.73❌

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.