La 31° giornata di Ligue 1 si apre con l’anticipo di venerdì’ sera, ore 20:45, dallo Stade Francis-Le Blé dove arriva un Lens che vuole continuare a sognare il titolo e proprio su questo match si concentra la nostra free pick sul campionato di calcio francese di questo fine settimana, col Pronostico Brest-Lens 24 aprile 2026.

Pronostico Brest-Lens 24 aprile 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Brest-Lens, match della 31° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.

Il Lens non molla e continua a mettere pressione al PSG in questa inedita corsa per la vittoria del titolo del campionato di calcio francese. Un Lens che aveva perso 2 partite su 3 (entrambe in trasferta), ma nell’ultimo turno si è ripreso con un 3-2 sul Tolosa.

Il Brest è tranquillo al 12° posto con 37 punti, a +12 dalla zona playout, e la squadra sembra essersi un pò rilassata con 3 sconfitte pensanti con 9 gol concessi, e 1 pareggio, l’1-1 dell’ultimo turno a Nantes.

Probabili Formazioni Brest-Lens

Brest 4-2-3-1 Coudert; Zogbé, Chardonnet, Coulibaly, Guindo; Chotard, Magnetti; Del Castillo, Ebimbe, Lascary; Ajorque. All. Roy. Lens 3-4-2-1 Risser; Sylla, Ganiou, Sarr; Abdulhamid, Sangare, Thomasson, Udol; Thauvin, Saint-Maximin; Edouard. All. Sage.

Migliori quote per Brest-Lens

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Brest-Lens

Eric Roy deve fare i conti con diverse pesanti assenze. Mama Baldé è out per uno stiramento alla coscia, mentre Kamory Doumbia (inguine) e Bradley Locko (bicipite femorale) restano in forte dubbio per il Brest. Il Lens non può permettersi di fallire un altra trasferta se vuole continuare a sognare il titolo e prendiamo la vittoria ospite del Lens che ha già stracciato 3-1 all’andata il Brest, sempre battuto negli ultimi 4 precedenti con un punteggio complessivo di 9-2.

PRONOSTICO: VITTORIA LENS @1.73

Risultati Scommesse Ligue 1 2025-2026

Risultati Free Pick Ligue 1 2025-2026 (9-19, -11.72)

Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌

Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌

Lione-Marsiglia: OVER 2.5+GOL SI @1.75❌

Rennes-Lione: UNDER 2.5 @2.10❌

Nantes-Rennes: UNDER 2.5 @1.80❌

Strasburgo-Marsiglia: 2 (AH 0, -0.5) @1.73✅

Paris FC-Lorient: OVER 2.5 @1.75❌

Tolosa-Metz: OVER 2.5 @1.90✅

Lens-Marsiglia: UNDER 2.75 @1.93❌1/2

Tolosa-Le Havre: GOL SI @1.91❌

Lione-PSG: UNDER 3.0 GOL @1.80❌

Nizza-Marsiglia: 2 @1.95✅

Monaco-PSG: 2 @1.62❌

Lorient-Lione; OVER 2.5 @1.88❌

Marsiglia-Monaco: 1 @1.90✅

Lilla-Rennes: 1 @1.90❌

Angers-Marsiglia: 2 @1.62✅

Marsiglia-Lens: UNDER 3.0 @1.83❌

Paris FC-Marsiglia: 2 @1.90❌

PSG-Marsiglia: UNDER 3.5 @1.73❌

Metz-Auxerre: UNDER 2.5 @1.67❌

Angers-Lilla: UNDER 2.5 @1.83✅

Strasburgo-Lens: OVER 2.5 @1.70❌

Lione-Paris FC: 1 @1.67❌

Rennes-Lilla: UNDER 2.5 @2.00❌

Le Havre-Auxerre: UNDER 2.5 @1.63✅

Auxerre-Nantes: UNDER 2.5 @1.62✅

Angers-Le Havre: UNDER 2.5 @1.60✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.