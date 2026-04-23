La 31° giornata di Ligue 1 si apre con l’anticipo di venerdì’ sera, ore 20:45, dallo Stade Francis-Le Blé dove arriva un Lens che vuole continuare a sognare il titolo e proprio su questo match si concentra la nostra free pick sul campionato di calcio francese di questo fine settimana, col Pronostico Brest-Lens 24 aprile 2026.
Pronostico Brest-Lens 24 aprile 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Brest-Lens, match della 31° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.
Il Lens non molla e continua a mettere pressione al PSG in questa inedita corsa per la vittoria del titolo del campionato di calcio francese. Un Lens che aveva perso 2 partite su 3 (entrambe in trasferta), ma nell’ultimo turno si è ripreso con un 3-2 sul Tolosa.
Il Brest è tranquillo al 12° posto con 37 punti, a +12 dalla zona playout, e la squadra sembra essersi un pò rilassata con 3 sconfitte pensanti con 9 gol concessi, e 1 pareggio, l’1-1 dell’ultimo turno a Nantes.
Probabili Formazioni Brest-Lens
|Brest
|4-2-3-1
|Coudert; Zogbé, Chardonnet, Coulibaly, Guindo; Chotard, Magnetti; Del Castillo, Ebimbe, Lascary; Ajorque. All. Roy.
|Lens
|3-4-2-1
|Risser; Sylla, Ganiou, Sarr; Abdulhamid, Sangare, Thomasson, Udol; Thauvin, Saint-Maximin; Edouard. All. Sage.
Migliori quote per Brest-Lens
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Brest-Lens
|
26/04/2026
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|4.50
|4.00
|1.72
|4.75
|3.80
|1.67
|4.40
|3.85
|1.70
|4.50
|4.00
|1.73
|4.65
|3.80
|1.67
Le nostre scommesse su Brest-Lens
Eric Roy deve fare i conti con diverse pesanti assenze. Mama Baldé è out per uno stiramento alla coscia, mentre Kamory Doumbia (inguine) e Bradley Locko (bicipite femorale) restano in forte dubbio per il Brest. Il Lens non può permettersi di fallire un altra trasferta se vuole continuare a sognare il titolo e prendiamo la vittoria ospite del Lens che ha già stracciato 3-1 all’andata il Brest, sempre battuto negli ultimi 4 precedenti con un punteggio complessivo di 9-2.
PRONOSTICO: VITTORIA LENS @1.73
Risultati Scommesse Ligue 1 2025-2026
Risultati Free Pick Ligue 1 2025-2026 (9-19, -11.72)
Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌
Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌
Lione-Marsiglia: OVER 2.5+GOL SI @1.75❌
Rennes-Lione: UNDER 2.5 @2.10❌
Nantes-Rennes: UNDER 2.5 @1.80❌
Strasburgo-Marsiglia: 2 (AH 0, -0.5) @1.73✅
Paris FC-Lorient: OVER 2.5 @1.75❌
Tolosa-Metz: OVER 2.5 @1.90✅
Lens-Marsiglia: UNDER 2.75 @1.93❌1/2
Tolosa-Le Havre: GOL SI @1.91❌
Lione-PSG: UNDER 3.0 GOL @1.80❌
Nizza-Marsiglia: 2 @1.95✅
Monaco-PSG: 2 @1.62❌
Lorient-Lione; OVER 2.5 @1.88❌
Marsiglia-Monaco: 1 @1.90✅
Lilla-Rennes: 1 @1.90❌
Angers-Marsiglia: 2 @1.62✅
Marsiglia-Lens: UNDER 3.0 @1.83❌
Paris FC-Marsiglia: 2 @1.90❌
PSG-Marsiglia: UNDER 3.5 @1.73❌
Metz-Auxerre: UNDER 2.5 @1.67❌
Angers-Lilla: UNDER 2.5 @1.83✅
Strasburgo-Lens: OVER 2.5 @1.70❌
Lione-Paris FC: 1 @1.67❌
Rennes-Lilla: UNDER 2.5 @2.00❌
Le Havre-Auxerre: UNDER 2.5 @1.63✅
Auxerre-Nantes: UNDER 2.5 @1.62✅
Angers-Le Havre: UNDER 2.5 @1.60✅
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.