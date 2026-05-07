In Francia questo fine settimana si gioca la 33° giornata di Ligue 1 e la nostra free pick del weekend di calcio francese si concentra sullo scontro di domenica sera, alle ore 21:00 dallo Stadium de Toulouse dove il Lione cerca la 5° vittoria consecutiva per continuare la corsa verso la Champions. Pronostico Tolosa-Lione 10 maggio 2026.

Pronostico Tolosa-Lione 10 maggio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Tolosa-Lione, match della 33° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.

Il Tolosa viene da un pareggio per 1-1 contro il Montpellier. Nelle ultime 5 gare ha ottenuto 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte. È matematicamente salvo da tempo. Il Tolosa gioca sul proprio campo, ma di fatto non batte il Lione in casa dal 2014.

Il Lione è reduce da una vittoria fondamentale per 2-0 contro il Nizza. Ha vinto 3 delle ultime 4 partite, consolidando la zona Europa League. Il Lione ha vinto tutti gli ultimi 4 scontri diretti contro il Tolosa in campionato, compreso il 2-1 dell’andata col gol decisivo di Cherki.

Probabili Formazioni Tolosa-Lione

Tolosa (3-4-2-1): Restes; Sidibé, Cresswell, Akpoguma; Kamanzi, Sierro, Casseres, Donnum; Aboukhlal, Gboho; King.

Lione (4-3-3): Lucas Perri; Maitland-Niles, Ćeta-Car, Niakhaté, Tagliafico; Caqueret, Matić, Tolisso; Nuamah, Lacazette, Fofana.

Guida TV Calcio: dove vedere Tolosa-Lione?

Il match si giocherà domenica 10 maggio 2026 alle ore 21:00 allo Stadium de Toulouse. Diretta TV e Streaming disponibili in esclusiva su DAZN.

Migliori quote per Tolosa-Lione

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Tolosa-Lione

Il Lione è in forma, cerca la 5° vittoria di fila e di blindare un importante 3° posto che porta alla Champions League il prossimo anno. Il Tolosa ha raccolto 4 punti nelle ultime 2 giornate, ma prima aveva perso 3 partire di fila, e di fatto gioca per poco o niente, tranquilla al 10° posto.

PRONOSTICO: VITTORIA LIONE @1.75

Risultati Scommesse Ligue 1 2025-2026

Risultati Free Pick Ligue 1 2025-2026 (9-21, -13.72)

Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌

Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌

Lione-Marsiglia: OVER 2.5+GOL SI @1.75❌

Rennes-Lione: UNDER 2.5 @2.10❌

Nantes-Rennes: UNDER 2.5 @1.80❌

Strasburgo-Marsiglia: 2 (AH 0, -0.5) @1.73✅

Paris FC-Lorient: OVER 2.5 @1.75❌

Tolosa-Metz: OVER 2.5 @1.90✅

Lens-Marsiglia: UNDER 2.75 @1.93❌1/2

Tolosa-Le Havre: GOL SI @1.91❌

Lione-PSG: UNDER 3.0 GOL @1.80❌

Nizza-Marsiglia: 2 @1.95✅

Monaco-PSG: 2 @1.62❌

Lorient-Lione; OVER 2.5 @1.88❌

Marsiglia-Monaco: 1 @1.90✅

Lilla-Rennes: 1 @1.90❌

Angers-Marsiglia: 2 @1.62✅

Marsiglia-Lens: UNDER 3.0 @1.83❌

Paris FC-Marsiglia: 2 @1.90❌

PSG-Marsiglia: UNDER 3.5 @1.73❌

Metz-Auxerre: UNDER 2.5 @1.67❌

Angers-Lilla: UNDER 2.5 @1.83✅

Strasburgo-Lens: OVER 2.5 @1.70❌

Lione-Paris FC: 1 @1.67❌

Rennes-Lilla: UNDER 2.5 @2.00❌

Le Havre-Auxerre: UNDER 2.5 @1.63✅

Auxerre-Nantes: UNDER 2.5 @1.62✅

Angers-Le Havre: UNDER 2.5 @1.60✅

Brest-Lens: 2 @1.73❌

Nantes-Marsiglia: 2 @1.75❌

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.