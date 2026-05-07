In Francia questo fine settimana si gioca la 33° giornata di Ligue 1 e la nostra free pick del weekend di calcio francese si concentra sullo scontro di domenica sera, alle ore 21:00 dallo Stadium de Toulouse dove il Lione cerca la 5° vittoria consecutiva per continuare la corsa verso la Champions. Pronostico Tolosa-Lione 10 maggio 2026.
Pronostico Tolosa-Lione 10 maggio 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Tolosa-Lione, match della 33° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.
Il Tolosa viene da un pareggio per 1-1 contro il Montpellier. Nelle ultime 5 gare ha ottenuto 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte. È matematicamente salvo da tempo. Il Tolosa gioca sul proprio campo, ma di fatto non batte il Lione in casa dal 2014.
Il Lione è reduce da una vittoria fondamentale per 2-0 contro il Nizza. Ha vinto 3 delle ultime 4 partite, consolidando la zona Europa League. Il Lione ha vinto tutti gli ultimi 4 scontri diretti contro il Tolosa in campionato, compreso il 2-1 dell’andata col gol decisivo di Cherki.
Probabili Formazioni Tolosa-Lione
Tolosa (3-4-2-1): Restes; Sidibé, Cresswell, Akpoguma; Kamanzi, Sierro, Casseres, Donnum; Aboukhlal, Gboho; King.
Lione (4-3-3): Lucas Perri; Maitland-Niles, Ćeta-Car, Niakhaté, Tagliafico; Caqueret, Matić, Tolisso; Nuamah, Lacazette, Fofana.
Guida TV Calcio: dove vedere Tolosa-Lione?
Il match si giocherà domenica 10 maggio 2026 alle ore 21:00 allo Stadium de Toulouse. Diretta TV e Streaming disponibili in esclusiva su DAZN.
Migliori quote per Tolosa-Lione
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
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Tolosa-Lione
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07/05/2026
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|4.50
|3.75
|1.72
|4.30
|4.00
|1.73
|4.10
|3.75
|1.75
|4.40
|3.85
|1.75
|4.20
|3.85
|1.75
Le nostre scommesse su Tolosa-Lione
Il Lione è in forma, cerca la 5° vittoria di fila e di blindare un importante 3° posto che porta alla Champions League il prossimo anno. Il Tolosa ha raccolto 4 punti nelle ultime 2 giornate, ma prima aveva perso 3 partire di fila, e di fatto gioca per poco o niente, tranquilla al 10° posto.
PRONOSTICO: VITTORIA LIONE @1.75
Risultati Scommesse Ligue 1 2025-2026
Risultati Free Pick Ligue 1 2025-2026 (9-21, -13.72)
Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌
Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌
Lione-Marsiglia: OVER 2.5+GOL SI @1.75❌
Rennes-Lione: UNDER 2.5 @2.10❌
Nantes-Rennes: UNDER 2.5 @1.80❌
Strasburgo-Marsiglia: 2 (AH 0, -0.5) @1.73✅
Paris FC-Lorient: OVER 2.5 @1.75❌
Tolosa-Metz: OVER 2.5 @1.90✅
Lens-Marsiglia: UNDER 2.75 @1.93❌1/2
Tolosa-Le Havre: GOL SI @1.91❌
Lione-PSG: UNDER 3.0 GOL @1.80❌
Nizza-Marsiglia: 2 @1.95✅
Monaco-PSG: 2 @1.62❌
Lorient-Lione; OVER 2.5 @1.88❌
Marsiglia-Monaco: 1 @1.90✅
Lilla-Rennes: 1 @1.90❌
Angers-Marsiglia: 2 @1.62✅
Marsiglia-Lens: UNDER 3.0 @1.83❌
Paris FC-Marsiglia: 2 @1.90❌
PSG-Marsiglia: UNDER 3.5 @1.73❌
Metz-Auxerre: UNDER 2.5 @1.67❌
Angers-Lilla: UNDER 2.5 @1.83✅
Strasburgo-Lens: OVER 2.5 @1.70❌
Lione-Paris FC: 1 @1.67❌
Rennes-Lilla: UNDER 2.5 @2.00❌
Le Havre-Auxerre: UNDER 2.5 @1.63✅
Auxerre-Nantes: UNDER 2.5 @1.62✅
Angers-Le Havre: UNDER 2.5 @1.60✅
Brest-Lens: 2 @1.73❌
Nantes-Marsiglia: 2 @1.75❌
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.