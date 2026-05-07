Pronostico Tolosa-Lione: analisi, probabili formazioni e scommesse 33° giornata Ligue 1 del 10 maggio 2026

Pronostico Tolosa-Lione 10 maggio 2026
Pronostici Ligue 1
Avatar
di
7 Maggio 2026

In Francia questo fine settimana si gioca la 33° giornata di Ligue 1 e la nostra free pick del weekend di calcio francese si concentra sullo scontro di domenica sera, alle ore 21:00 dallo Stadium de Toulouse dove il Lione cerca la 5° vittoria consecutiva per continuare la corsa verso la Champions. Pronostico Tolosa-Lione 10 maggio 2026.

Pronostico Tolosa-Lione 10 maggio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Tolosa-Lione, match della 33° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.

Il Tolosa viene da un pareggio per 1-1 contro il Montpellier. Nelle ultime 5 gare ha ottenuto 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte. È matematicamente salvo da tempo. Il Tolosa gioca sul proprio campo, ma di fatto non batte il Lione in casa dal 2014.

Il Lione è reduce da una vittoria fondamentale per 2-0 contro il Nizza. Ha vinto 3 delle ultime 4 partite, consolidando la zona Europa League. Il Lione ha vinto tutti gli ultimi 4 scontri diretti contro il Tolosa in campionato, compreso il 2-1 dell’andata col gol decisivo di Cherki.

Pronostico Tolosa-Lione 10 maggio 2026

Pronostico Tolosa-Lione 10 maggio 2026

Probabili Formazioni Tolosa-Lione

Tolosa (3-4-2-1): Restes; Sidibé, Cresswell, Akpoguma; Kamanzi, Sierro, Casseres, Donnum; Aboukhlal, Gboho; King.

Lione (4-3-3): Lucas Perri; Maitland-Niles, Ćeta-Car, Niakhaté, Tagliafico; Caqueret, Matić, Tolisso; Nuamah, Lacazette, Fofana.

Guida TV Calcio: dove vedere Tolosa-Lione?

Il match si giocherà domenica 10 maggio 2026 alle ore 21:00 allo Stadium de Toulouse. Diretta TV e Streaming disponibili in esclusiva su DAZN.

Migliori quote per Tolosa-Lione

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Tolosa-Lione
07/05/2026
21.00
Bookmaker1X2
4.503.751.72
4.304.001.73
4.103.751.75
4.403.851.75
4.203.851.75

Le nostre scommesse su Tolosa-Lione

Il Lione è in forma, cerca la 5° vittoria di fila e di blindare un importante 3° posto che porta alla Champions League il prossimo anno. Il Tolosa ha raccolto 4 punti nelle ultime 2 giornate, ma prima aveva perso 3 partire di fila, e di fatto gioca per poco o niente, tranquilla al 10° posto.

PRONOSTICO: VITTORIA LIONE @1.75

Risultati Scommesse Ligue 1 2025-2026

Risultati Free Pick Ligue 1 2025-2026 (9-21, -13.72)
Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌
Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌
Lione-Marsiglia: OVER 2.5+GOL SI @1.75❌
Rennes-Lione: UNDER 2.5 @2.10❌
Nantes-Rennes: UNDER 2.5 @1.80❌
Strasburgo-Marsiglia: 2 (AH 0, -0.5) @1.73✅
Paris FC-Lorient: OVER 2.5 @1.75❌
Tolosa-Metz: OVER 2.5 @1.90✅
Lens-Marsiglia: UNDER 2.75 @1.93❌1/2
Tolosa-Le Havre: GOL SI @1.91❌
Lione-PSG: UNDER 3.0 GOL @1.80❌
Nizza-Marsiglia: 2 @1.95✅
Monaco-PSG: 2 @1.62❌
Lorient-Lione; OVER 2.5 @1.88❌
Marsiglia-Monaco: 1 @1.90✅
Lilla-Rennes: 1 @1.90❌
Angers-Marsiglia: 2 @1.62✅
Marsiglia-Lens: UNDER 3.0 @1.83❌
Paris FC-Marsiglia: 2 @1.90❌
PSG-Marsiglia: UNDER 3.5 @1.73❌
Metz-Auxerre: UNDER 2.5 @1.67❌
Angers-Lilla: UNDER 2.5 @1.83✅
Strasburgo-Lens: OVER 2.5 @1.70❌
Lione-Paris FC: 1 @1.67❌
Rennes-Lilla: UNDER 2.5 @2.00❌
Le Havre-Auxerre: UNDER 2.5 @1.63✅
Auxerre-Nantes: UNDER 2.5 @1.62✅
Angers-Le Havre: UNDER 2.5 @1.60✅
Brest-Lens: 2 @1.73❌
Nantes-Marsiglia: 2 @1.75❌

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Nantes-Marsiglia: analisi, quote, formazioni e scommesse 32° giornata Ligue 1 del 02-05-2026
Pronostici Ligue 1
Pronostico Nantes-Marsiglia: analisi, quote, formazioni e scommesse 32° giornata Ligue 1 del 02-05-2026
30 Aprile 2026
Pronostico Brest-Lens: analisi, quote e scommesse sull’anticipo della 31° giornata Ligue 1 del 24-04-2026
Pronostici Ligue 1
Pronostico Brest-Lens: analisi, quote e scommesse sull’anticipo della 31° giornata Ligue 1 del 24-04-2026
23 Aprile 2026
Pronostico Angers-Le Havre: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse 30° giornata Ligue 1 del 18-04-2026
Pronostici Ligue 1
Pronostico Angers-Le Havre: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse 30° giornata Ligue 1 del 18-04-2026
16 Aprile 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.