Pronostico Nantes-Marsiglia: analisi, quote, formazioni e scommesse 32° giornata Ligue 1 del 02-05-2026

Pronostico Nantes-Marsiglia 2 maggio 2026
Pronostici Ligue 1
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30 Aprile 2026

Il Nantes ospita l’Olympique Marsiglia allo Stadio della Beaujoire domenica 3 maggio 2026 alle ore 20:45, nel posticipo della 32ª giornata di Ligue 1. Pronostico Nantes-Marsiglia 2 maggio 2026.

Pronostico Nantes-Marsiglia 2 maggio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Nantes-Marsiglia, match della 32° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.

Il Marsiglia (2° posto) sta attraversando un periodo eccellente. Nelle ultime uscite ha travolto il Montpellier (5-0) e battuto il Nizza (2-1), consolidando la sua posizione come principale antagonista del PSG.

Il Nantes (15° posto) è in piena lotta per non retrocedere. Arriva da una sconfitta di misura contro il Lione (1-0) e un pareggio a reti bianche contro l’Angers. La difesa è il loro punto debole, avendo subito gol in 8 delle ultime 10 partite.

Pronostico Nantes-Marsiglia 2 maggio 2026

Pronostico Nantes-Marsiglia 2 maggio 2026

Probabili Formazioni Nantes-Marsiglia

Nantes (4-2-3-1): Lafont; Centonze, Pallois, Zézé, Cozza; Chirivella, Douglas Augusto; Mollet, Lepenant, Simon; Abline.

Marsiglia (4-2-3-1): Rulli; Murillo, Balerdi, Brassier, Merlin; Højbjerg, Kondogbia; Greenwood, Harit, Luis Henrique; Maupay.

Guida TV Calcio: dove vedere Nantes-Marsiglia?

Il match sarà visibile in diretta per l’Italia su Sky Sport, in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e in streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Nantes-Marsiglia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Nantes-Marsiglia
01/05/2026
21.00
Bookmaker1X2
4.754.001.65
4.504.101.70
4.603.901.67
4.654.001.75
4.754.001.65

Le nostre scommesse su Nantes-Marsiglia

Il Marsiglia ha vinto gli ultimi 4 scontri diretti consecutivi. All’andata (ottobre 2025) finì 2-0 per l’OM con doppietta di Mason Greenwood. Anche per questa sfida di ritorno andiamo sugli ospiti vincenti contro un Nantes che cerca punti salvezza, ma non sta attraversando un buon momento.

PRONOSTICO: VITTORIA MARSIGLIA @1.75

Risultati Scommesse Ligue 1 2025-2026

Risultati Free Pick Ligue 1 2025-2026 (9-20, -12.72)
Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌
Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌
Lione-Marsiglia: OVER 2.5+GOL SI @1.75❌
Rennes-Lione: UNDER 2.5 @2.10❌
Nantes-Rennes: UNDER 2.5 @1.80❌
Strasburgo-Marsiglia: 2 (AH 0, -0.5) @1.73✅
Paris FC-Lorient: OVER 2.5 @1.75❌
Tolosa-Metz: OVER 2.5 @1.90✅
Lens-Marsiglia: UNDER 2.75 @1.93❌1/2
Tolosa-Le Havre: GOL SI @1.91❌
Lione-PSG: UNDER 3.0 GOL @1.80❌
Nizza-Marsiglia: 2 @1.95✅
Monaco-PSG: 2 @1.62❌
Lorient-Lione; OVER 2.5 @1.88❌
Marsiglia-Monaco: 1 @1.90✅
Lilla-Rennes: 1 @1.90❌
Angers-Marsiglia: 2 @1.62✅
Marsiglia-Lens: UNDER 3.0 @1.83❌
Paris FC-Marsiglia: 2 @1.90❌
PSG-Marsiglia: UNDER 3.5 @1.73❌
Metz-Auxerre: UNDER 2.5 @1.67❌
Angers-Lilla: UNDER 2.5 @1.83✅
Strasburgo-Lens: OVER 2.5 @1.70❌
Lione-Paris FC: 1 @1.67❌
Rennes-Lilla: UNDER 2.5 @2.00❌
Le Havre-Auxerre: UNDER 2.5 @1.63✅
Auxerre-Nantes: UNDER 2.5 @1.62✅
Angers-Le Havre: UNDER 2.5 @1.60✅
Brest-Lens: 2 @1.73❌

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