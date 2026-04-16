Tra le sfide più interessanti a livello scommesse della 30° giornata di Ligue 1 è quella di sabato sera, ore 19:00, dallo Stade Raymond-Kopa dove si sfidano le due migliori squadre da Under del campionato di calcio francese. Pronostico Angers-Le Havre 18 aprile 2026.

Pronostico Angers-Le Havre 18 aprile 2026; analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Angers-Le Havre, match della 30° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.

Si tratta di un importante scontro salvezza: l’Angers occupa attualmente il 13° posto con 33 punti e sta attraversando un momento difficile, con una serie di sconfitte che hanno accorciato la distanza dalla zona retrocessione (1 solo punto raccolto nelle ultime 4 giornate di campionato).

Il Le Havre segue al 14° con 29 punti. I Ciel et Marine sono reduci da risultati altalenanti, ma hanno ottenuto una vittoria fondamentale nell’ultimo turno casalingo, l’1-0 sul Saint-Étienne.

Probabili formazioni Angers-Le Havre

Angers (4-3-3): Fofana; Arcus, Hountondji, Lefort, Hanin; Belkhdim, Aholou, Capelle; Allevinah, Abdelli, Dieng. Allenatore: Dujeux.

Le Havre (4-4-2): Desmas; Sangante, Salmier, Lloris, Operi; Nego, Toure, Kechta, Targhalline; Ayew, Sabbi. Allenatore: Digard.

Guida TV Calcio: dove vedere Angers-Le Havre?

In Italia, la Ligue 1 è trasmessa in esclusiva dal gruppo Sky Sport. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport (generalmente Sky Sport Calcio o i canali dal 251 in poi) e in streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Angers-Le Havre

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Angers-Le Havre

Nel match d’andata, il Le Havre si è imposto per 2-1 ma questa volta puntiamo su meno reti visto che queste due formazioni sono le migliori da Under dell’intero campionato transalpino. Nelle partite dell’Angers assistiamo a 2.2 gol totali, ancora meno (2.1) sul Le Havre, ma l’Angers è O/U 8-21, il Le Havre O/U 10-19. In casa l’Angers ha segnato solo 3 Over in 14 partite (5 Under consecutivi) mentre il Le Havre è O/U 4-11 in trasferta (4 Under nelle ultime 5 partite fuori casa).

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.60

Risultati Scommesse Ligue 1 2025-2026

Risultati Free Pick Ligue 1 2025-2026 (8-19, -12.32)

Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌

Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌

Lione-Marsiglia: OVER 2.5+GOL SI @1.75❌

Rennes-Lione: UNDER 2.5 @2.10❌

Nantes-Rennes: UNDER 2.5 @1.80❌

Strasburgo-Marsiglia: 2 (AH 0, -0.5) @1.73✅

Paris FC-Lorient: OVER 2.5 @1.75❌

Tolosa-Metz: OVER 2.5 @1.90✅

Lens-Marsiglia: UNDER 2.75 @1.93❌1/2

Tolosa-Le Havre: GOL SI @1.91❌

Lione-PSG: UNDER 3.0 GOL @1.80❌

Nizza-Marsiglia: 2 @1.95✅

Monaco-PSG: 2 @1.62❌

Lorient-Lione; OVER 2.5 @1.88❌

Marsiglia-Monaco: 1 @1.90✅

Lilla-Rennes: 1 @1.90❌

Angers-Marsiglia: 2 @1.62✅

Marsiglia-Lens: UNDER 3.0 @1.83❌

Paris FC-Marsiglia: 2 @1.90❌

PSG-Marsiglia: UNDER 3.5 @1.73❌

Metz-Auxerre: UNDER 2.5 @1.67❌

Angers-Lilla: UNDER 2.5 @1.83✅

Strasburgo-Lens: OVER 2.5 @1.70❌

Lione-Paris FC: 1 @1.67❌

Rennes-Lilla: UNDER 2.5 @2.00❌

Le Havre-Auxerre: UNDER 2.5 @1.63✅

Auxerre-Nantes: UNDER 2.5 @1.62✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.