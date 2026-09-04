La 3° giornata di Ligue 1 sarà aperta da un anticipo da non perdere venerdì sera al Parco dei Principi, dove i campioni in carica del PSG sono chiamati a svegliarsi dopo un avvio di campionato francese da 2 pareggi in 2 partite, mentre il Monaco ha iniziato perfettamente con un paio di successi. Pronostico PSG-Monaco 4 settembre 2026.

Pronostico PSG-Monaco 4 settembre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di PSG-Monaco, match della 3° giornata di Ligue 1 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.

Il PSG produce molto gioco ma fatica a capitalizzare al massimo le occasioni e il doppio pareggio al via non può che essere visto come un risultato negativo per i campioni di Francia e bi-campioni d’Europa. La squadra di Luis Enrique balla troppo dietro, ha collezionato due pareggi nelle prime due giornate di Ligue 1, fermandosi sul 2-2 sia all’esordio contro il Rennes che nel turno successivo sul campo del Lilla. L’attacco poggia pesantemente sull’estro di Bradley Barcola (già a segno in questo inizio stagione) e Khvicha Kvaratskhelia, ma la retroguardia deve registrare i meccanismi per evitare ulteriori passi falsi.

Inizio di stagione esaltante per il Monaco, la squadra del Principato guida provvisoriamente la classifica con due vittorie su due nelle prime gare ufficiali, grazie all’1-0 inflitto al Le Havre al debutto e alla prova di forza nel 2-0 esterno contro il Marsiglia. Sotto la guida di Filipe Luís, la squadra mostra una notevole compattezza difensiva (zero gol subiti) unita a transizioni offensive fulminee guidate da Aleksandr Golovin.

Probabili Formazioni PSG-Monaco

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Lucas Hernández; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola. Allenatore: Luis Enrique

MONACO (3-4-3): Köhn; Kehrer, Zakaria, Wout Faes; Vanderson, Camara, Golovin, Caio Henrique; Akliouche, Minamino, Simon Adingra. Allenatore: Filipe Luís.

Guida TV Calcio: dove vedere PSG-Monaco?

La partita di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Monaco si giocherà venerdì 4 settembre 2026 alle ore 21:05. Il big match che apre la 3ª giornata del campionato francese sarà trasmesso in diretta tv e in esclusiva in Italia su Sky Sport. Gli abbonati potranno seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW.

Migliori quote per PSG-Monaco

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su PSG-Monaco

Riproviamo Under col PSG, anche se lo scorso turno questa idea non ci ha ripagato. I parigini devono iniziare a blindare una difesa che la squadra del Principato ha già blindato visto che nelle prime 2 giornate il Monaco non ha subito nemmeno un gol.

PRONOSTICO: UNDER 3.5 @1.80

Programma completo 3° giornata Ligue 1

In classifica il Lilla* comanda con 7 punti, seguito da Monaco a 6, Paris FC, Lione, Rennes e Troyes a 4, Lens, Marsiglia, Angers e Strasburgo a 3, PSG e Brest a 2, Le Mans, Le Havre, Lorient, Tolosa* e Nizza a 1, Auxerre 0 (*una partita in più). La sfida di cartello è già un crocevia: il PSG ha raccolto solo due pareggi nelle prime due uscite e venerdì sera al Parco dei Principi si trova di fronte il Monaco secondo a punteggio pieno, con l’occasione di rimettere subito ordine o il rischio di scivolare a distanza preoccupante dopo appena tre turni. Domenica sera chiude il quadro il derby parigino in salsa provenzale, con la matricola rivelazione Paris FC, terza in classifica, ospite al Vélodrome di un Marsiglia partito a corrente alternata.

Tolosa-Lilla 0-1, giocata giovedì

Lione-Auxerre, venerdì ore 19:00

PSG-Monaco, venerdì ore 21:05

Lens-Lorient, sabato ore 17:15

Nizza-Le Mans, sabato ore 20:45

Le Havre-Brest, sabato ore 20:45

Troyes-Racing Strasburgo, domenica ore 15:00

Angers-Rennes, domenica ore 17:15

Olympique Marsiglia-Paris FC, domenica ore 20:45

Risultati Scommesse Ligue 1 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (9-23, -15.72 unità)

LIGUE 1 2026-2027 (1-1, -0.27 unità)

Marsiglia-Strasburgo: 1 @1.73✅

Lilla-PSG: UNDER 3.0 @1.67❌

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