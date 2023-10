Pronostico Cipro – Norvegia Qualificazioni Euro 2024

Norvegia costretta a vincere in casa del Cipro, per continuare a sperare nella qualificazione ad Euro 2024, in un gruppo dominato da Scozia e Spagna. Cipro – Norvegia, valida per le qualificazioni agli Europei 2024, quote scommesse, risultato esatto e pronostico gratuito.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Cipro è la cenerentola del girone. Il tabellino di marcia dice 5 sconfitte in altrettanti incontri, 2 goal fatti e 17 subiti.

La Norvegia viene da due vittorie consecutive, nelle partite di settembre. Ha chiaramente in Erling Haaland il suo mattatore, 4 goal per lui finora nelle Qualificazioni. Gli scandinavi hanno sempre subito goal nelle 5 sfide disputate finora. Sono 7 i punti in classifica e devono sperare che la Scozia faccia risultato nel big match del girone, per poi provare a giocarsi tutto nella sfida in casa contro la Spagna.

Le probabili formazioni di Cipro – Norvegia

Cipro (3-5-2): Mall; Karo, Gogic, Laifis; Andreou, Kyriakou, Kousoulos, Charalampous, Correia; Kastanos, Sotiriou.

Norvegia (4-3-3): Nyland; Ajer, Strandberg, Ostigard, Bjorkan; Odegaard, Berg, Aursnes; Larsen, Haaland, Nusa.

Dove vederla in TV

Cipro – Norvegia sarà trasmessa, in diretta su SKY, giovedì 12 ottobre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Cipro – Norvegia

Nettamente favoriti i norvegesi per i bookmakers a quota 1.25 Marathonbet e Unibet. Il pareggio è quotato 6 su Sisal e 5.85 Marathonbet. La vittoria della squadra di casa 12 Sisal e Marathonbet.

Pronostico per questa partita di Qualificazione Europei

La Norvegia deve vincere e probabilmente lo farà con almeno due goal segnati. A quota alta proviamo l’Over 2.5 Norvegia. Non ci dispiace nemmeno la quota di un goal da parte del Cipro.

Pronostici: Norvegia Over 2,5 2.20 Sisal 2.28 Unibet. Cipro segna Sì 2.10 AdmiralBet e Sisal.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-3 / 1-4 / 1-5

