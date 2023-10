Sabato sera allo Stadio San Nicola di Bari gli azzurri affronteranno Malta per la prima delle due partite da giocare in questa finestra per le nazionali. Italia – Malta, valida per le qualificazioni agli Europei 2024, quote scommesse, risultato esatto e pronostico gratuito.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

L’avventura di Luciano Spalletti in nazionale è cominciata con il pareggio in Macedonia del Nord, subito dopo il quale è arrivata la sofferta vittoria contro l’Ucraina a San Siro. La sconfitta inaugurale contro l’Inghilterra ha pregiudicato un po’ la lotta per il primo posto, anche se in realtà l’obiettivo primario è chiaramente la qualificazione.

Percorso netto, in negativo, per la formazione di Malta. Cinque sconfitte, in altrettanti incontri, un solo goal fatto in casa della Macedonia del Nord e l’ultimo risultato positivo in una partita ufficiale che risale a giugno 2022, 1-0 contro il San Marino in Nations League.

I 27 Convocati da Luciano Spalletti

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Moise Kean (Juventus), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).

Le probabili formazioni di Italia – Malta

Italia (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Mancini, Udogie; Frattesi, Cristante, Bonaventura; Berardi, Scamacca, Raspadori

Malta (3-4-3): Bonello; Apap, Borg, Attard; J. Mbong, Yankam, Guillaumier, N. Muscat; Nwoko, Satariano, Jones

Luciano Spalletti potrebbe fare delle sperimentazioni in questa sfida, visto che la successiva è contro l’Inghilterra. In difesa potrebbero essere risparmiati Giovanni Di Lorenzo, Francesco Acerbi e Cristiano Biraghi. Possibilità dal primo minuto per il rientrante, nel giro della nazionale, Giacomo Bonaventura. In attacco potrebbe essere varato il tridente del Sassuolo di qualche stagione fa.

Dove vederla in TV

Italia – Malta sarà trasmessa, in diretta su RAI1, sabato 14 ottobre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Italia – Malta

Partita senza storia per i bookmakers. Italia strafavorita a 1.03 AdmiralBet/Unibet. Il pareggio quota 16.25 Marathonbet e 16.00 Unibet. La vittoria maltese 66.00 Sisal e 55.00 AdmiralBet

Pronostico per questa partita di Qualificazione Europei

Sicuramente uno degli obiettivi primari è il clean sheet, ma la quota è troppo bassa. Ci aspettiamo un’Italia all’arrembaggio fin dalle prime battute.

Pronostici: Over 1,5 Primo tempo 1.85 Sisal 1.83 Unibet.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 3-0 / 4-0 / 5-0

