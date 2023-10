Pronostico Irlanda-Grecia 13 ottobre 2023. Nella trasferta in Irlanda, la Grecia cerca una vittoria per tenere vive le speranze di qualificazione per gli Europei che si svolgeranno in Germania l’anno prossimo. Irlanda – Grecia, valida per le qualificazioni agli Europei 2024, quote scommesse, risultato esatto e pronostico gratuito.

Pronostico Irlanda-Grecia 13 ottobre 2023: Come arrivano le due formazioni alla partita?

L’Irlanda è a soli 3 punti, peggio di loro solo Gibilterra. In casa hanno sempre segnato tranne nella gara inaugurale contro la Francia del girone per 1-0.

La Grecia deve vincere e sperare che la Francia faccia altrettanto contro l’Olanda nell’altra sfida del girone. Questo porterebbe gli ellenici a giocarsi la sfida contro l’Olanda e la Francia già qualificata entrambe in casa.

Pronostico Irlanda-Grecia 13 ottobre 2023: Le probabili formazioni

Irlanda (3-4-2-1): Bazunu; Collins, Duffy, Egan; Doherty, Browne, Cullen, McClean; Knight, Ogbene; Idah.

Grecia (4-3-3): Vlachodimos; Rota, Mavropanos, Hatzidiakos, Chatzidiakos; Giannoulis, Bakasetas, Bouchalakis; Pelkas, Masouras, Pavlidis.

Pronostico Irlanda-Grecia 13 ottobre 2023: Dove vederla in TV

Irlanda – Grecia sarà trasmessa, in diretta su SKY, venerdì 13 ottobre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Irlanda – Grecia

Leggermente favoriti i padroni di casa per i bookmakers 2.49 Marathonbet e 2.55 Sisal. Il pareggio è offerto 3.00 Sisal e 3.10 Unibet. La vittoria degli ellenici a 3.20 Unibet e 3.00 AdmiralBet.

Pronostico Irlanda-Grecia 13 ottobre 2023: le nostre scommesse

La quota che entrambe le squadre segnano è alta e visto le premesse merita sicuramente un tentativo. Come detto, la Grecia deve vincere e la quota della vittoria merita sicuramente. Anche la doppia chance esterna ci può stare.

Pronostici: Goal 2.25 Unibet, 2.20 Sisal. X2 1.57 Unibet, 1.56 Marathonbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 1-2 / 2-1.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.