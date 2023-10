Pronostico Austria-Belgio 13 ottobre 2023. Sfida per il primo posto nel gruppo G tra Austria e Belgio, con entrambe le squadre con un piede e mezzo già ad Euro 2024. Austria – Belgio, valida per le qualificazioni agli Europei 2024, quote scommesse, risultato esatto e pronostico gratuito.

Pronostico Austria-Belgio 13 ottobre 2023: Come arrivano le due formazioni alla partita?

Per gli austriaci 13 punti in classifica, al pari dei rivali di giornata. Le ultime due sfide per il girone sono state entrambe contro la Svezia ed hanno visto la squadra allenata Ralf Rangnick vincere. Sarà assente l’interista Marko Arnautovic, autore di una doppietta nell’ultima gara, per infortunio.

Il Belgio di Domenico Tedesco proverà a vincere in Austria per prendersi la testa del girone. Nel precedente in casa 1-1. La squadra potrà contare su un Romelu Lukaku in grande spolvero e carico dalle ultime dichiarazioni rilasciate.

Pronostico Austria-Belgio 13 ottobre 2023: Le probabili formazioni

Austria (4-4-2): Bachman, Mwene, Alaba, Danso, Wober, Laimer, Seiweld, Sabitzer, Wimmer, Baumgarlitner, Gregoritsch.

Belgio (4-3-3): Casteels, Castagne, Faes, Vertonghen, Theate, Tielemans, Onana, Doku, Bakayoko, Lukaku, Trossard.

Pronostico Austria-Belgio 13 ottobre 2023: Dove vederla in TV

Austria – Belgio sarà trasmessa, in diretta su SKY, venerdì 13 ottobre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Austria – Belgio

E’ favorito il Belgio per i bookmakers 2.55 Unibet e Admiralbet. Il pareggio è offerto 3.32 Marathonbet e 3.30 Unibet. La vittoria degli ellenici a 2.88 Unibet e 2.80 Sisal.

Pronostico Austria-Belgio 13 ottobre 2023: i nostri consigli

Difficile sbilanciarsi sull’esito dell’incontro. Sicuramente la giocata migliore sembrerebbe quella su entrambe le squadre segnano, visto le premesse di questo incontro.

Pronostici: Goal 1.73 Unibet e 1.70 AdmiralBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 1-2 / 2-1.

