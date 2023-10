Sfida decisiva per le sorti del girone A tra la Norvegia di Erling Haaland e la Spagna, partita in programma domenica 15 ottobre 2023, alle ore 20.45. Norvegia-Spagna, pronostico gratuito, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Con la netta vittoria in casa del Cipro fanalino di coda, i norvegesi si sono dati una possibilità di qualificarsi ad Euro 2024. Erling Haaland e compagni dovranno provare a vincere questa gara contro la Spagna.

Le “furie rosse” della Spagna, hanno ricambiato il favore nell’ultimo turno alla Scozia, battendoli per 2-0 e pareggiando il risultato dell’andata. Hanno una gara in meno rispetto a Scozia e Norvegia e sembrano i favoriti per il primo posto in classifica nel girone.

Le probabili formazioni di Norvegia – Spagna

Norvegia(4-3-3): Nyland; Ajer, Strandberg, Ostigard, Bjorkan; Odegaard, Berg, Aursnes; Larsen, Haaland, Nusa.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Gaya, Laporte, Le Normand, Carvajal; Fabian Ruiz, Rodri, Gavi; Dani Olmo, Morata, Asensio.

Dove vederla in TV

Norvegia – Spagna sarà trasmessa, in diretta su SKY, domenica 15 ottobre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Norvegia – Spagna

I bookmakers offrono la Norvegia a 3.85 Unibet e 3.80 Sisal. Il pareggio è offerto a 3.48, la vittoria della Spagna a 5.75 Unibet e Sisal.

Pronostico per questa partita di Qualificazione Europei

Le premesse sono quelle di una partita molto tirata, vista la posta in palio. Non siamo molto convinti di un pronostico specifico. Ad alta quota si potrebbe provare il pareggio, che andrebbe bene più alla Spagna che alla Norvegia e sull’Under 2.5.

Pronostici: X 3.45 AdmiralBet e 3.48 Marathonbet, Under 2.5 a quota 1.75

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-0 / 1-1 / 0-2

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.