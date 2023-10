Per il Gruppo E, di qualificazione ai campionati europei di calcio, in programma il prossimo anno in Germania, domenica 15 ottobre, alle ore 20.45, la nazionale di casa della Polonia, ospita la Modavia.Pronostico Polonia-Moldavia di Euro 2024, quote scommesse e probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La nazionale di casa della Polonia, arriva a questa gara casalinga contro la Moldavia, valida per il gruppo E di qualificazione a Euro 2024, con 9 punti dopo 6 partite giocate e staccata di 4 punti dall’Albania capolista.

La Moldavia, arriva a Varsavia, con 8 punti in classifica, ma con 5 partite giocate ed è reduce dalle vittorie ottenute proprio contro la Polonia in casa per 3 a 2 e in trasferta contro le Isole Faroe per 1 a 0.

Le probabili formazioni di Polonia-Moldavia

Polonia: Szczesny; Kedziora, Kiwior, Peda; Cash, D. Szymanski, Slisz, Frankowski; S. Szymanski, Zielinski; Buksa

Moldavia: Railean; Revenco, Posman, Craciun, Marandici, Reabciuk; Platica, Baboglo, Moypan; Rata; Nicolaescu

Dove vederla in TV

Polonia-Moldavia sarà trasmessa, in diretta su SKY, domenica 15 ottobre dalle ore 20.45.

Quote offerte dai bookmakers

Le quote offerte dai bookmaker, premiano ampiamente la vittoria della nazionale di casa della Polonia. Segno 1 offerto vincente a quota 1.20, sia su Sisal che su Unibet, il pareggio giocato a quota 6.50, il colpo esterno della Moldavia bancato 15 volte la posta giocata.

Pronostico Polonia-Moldavia di Euro 2024

La Polonia deve vincere per continuare a sperare in un posto ad Euro 2024, ma attenzione alla Moldavia, che nella gara di andata ha battuto la nazionale polacca per 3 a 2.

Pronostico 1+Over 2.5 offerto a quota 1.83 su Sisal e a quota 1.85 su AdmiralBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 2-0/ 3-1

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.