Pronostico Bosnia-Portogallo, risultato esatto e quote scommesse

Il Portogallo già qualificato va in trasferta a Zenica. La squadra, degli ex “italiani” Edin Dzeko e Miralem Pjanic, cerca la vittoria per provare a giocarsi la qualificazione fino all’ultima giornata. Pronostico Bosnia-Portogallo Euro 2024, risultato esatto e quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Bosnia è reduce dalla vittoria in Liechtenstein per 2-0. Il CT Savo Milosevic probabilmente confermerà la stessa formazione in questa sfida decisiva.

Nella gara di andata, a giugno, contro il Portogallo è stato un netto 3-0 per i lusitani. Con 9 punti in classifica, a 4 dalla Slovacchia, solo una vittoria in questa sfida potrebbe dare una chance alla Bosnia di giocarsi la qualificazione.

Il Portogallo di Roberto Martinez, ha fatto finora percorso netto. Sette vittorie in altrettante partite giocate, 27 goal fatti e solo due subiti. Si può discutere sulla “forza” del girone, ma sono premesse di tutto rispetto in ottica Euro 2024.

Probabilmente ci sarà del turnover, soprattutto in attacco dove il CT ha veramente l’imbarazzo della scelta per qualità degli interpreti.

Le probabili formazioni di Bosnia – Portogallo

Bosnia (4-2-3-1): Sehic; Dedic, Barisic, Hadzikadunic, Kolasinac; Pjanic, Cimirot; Stevanovic, Rahmanovic, Demirovic; Dzeko.

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Semedo, Gonçalo Inacio, Ruben Dias, Dalot; Vitinha, Ruben Neves, Bruno Fernandes; Joao Felix, Gonçalo Ramos, Diogo Jota.

Dove vederla in TV

Bosnia – Portogallo sarà trasmessa, in diretta su SKY, lunedì 16 ottobre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Bosnia – Portogallo

I bookmakers non danno molte possibilità alla Bosnia. La quota dei padroni di casa varia dal 6.25 di Unibet e al 6.00 di Sisal. Il pareggio è offerto a 4.20. La vittoria del Portogallo 1.55 Marathonbet e 1.53 AdmiralBet

Pronostico per questa partita di Qualificazione Europei

Sull’esito dell’incontro, nonostante il Portogallo sia giustamente favorito, non ci vogliamo sbilanciare. Nonostante la Bosnia finora non abbia dimostrato una particolare efficienza offensiva, solo 7 goal fatti, la quota di un goal della squadra di casa nell’incontro ci sembra ci possa stare visto la posta in palio.

Pronostico: Bosnia segna a quota 1.68 Unibet e a quota 1.62 Sisal

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 1-2 / 2-1

