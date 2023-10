Passano dal mitico di Wembley di Londra, le possibilità di qualificazione ad Euro 2024 degli azzurri. nel match in programma martedì 17 ottobre 2023, alle ore 20.45. Uno stadio che fa riaffiorare alla mente solo ricordi bellissimi per la nostra nazionale. Pronostico Inghilterra-Italia, risultato esatto e quote offerte dai bookmaker.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

L’Inghilterra nell’ultimo turno ha riposato, giocando un’amichevole contro l’Australia vinta 1-0 con goal di Ollie Watkins.

E’ stata un’occasione per il CT Gareth Southgate di provare tanti giocatori che si sono messi in mostra in questo inizio di stagione. La qualificazione per gli anglosassoni non appare in discussione, con 13 punti in classifica dopo 5 giornate.

La nostra nazionale ha superato agevolmente Malta per 4-0 allo Stadio San Nicola di Bari, dove l’unico avversario nel prepartita sembrava più che altro il tormentone del filone scommesse.

Un risultato positivo in questa sfida, porterebbe gli azzurri a giocarsi la sfida decisiva contro l’Ucraina a novembre, a Leverkusen, per qualificarsi a Euro 2024, sicuramente con maggior fiducia.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Italia

Inghilterra (4-2-3-1): Ramsdale; Walker, Stones, Colwill, Trippier; Henderson, Rice; Maddison, Bellingham, Grealish; Kane.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Berardi, Scamacca, Raspadori.

Luciano Spalletti schiererà la migliore formazione possibile. A destra dal 1′ minuto, in difesa, Giovanni Di Lorenzo. A centrocampo reclama una maglia da titolare Davide Frattesi, il goleador dall’inizio della gestione dell’allenatore di Certaldo, con 3 goal.

In attacco Gianluca Scamacca può giocare dall’inizio. In questo caso uno tra Giacomo Raspadori e Moise Kean andrà in panchina rispetto alla sfida contro Malta.

Dove vederla in TV

Inghilterra – Italia sarà trasmessa, in diretta su RAI1, martedì 17 ottobre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Inghilterra-Italia

Favorita l’Inghilterra a 1.67 Unibet e Sisal. Il pareggio quota 3.80 AdmiralBet e 3.75 Unibet. La vittoria azzurra paga 6 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Qualificazione Europei

Se dobbiamo guardare ad i precedenti, escludendo l’ultima sconfitta, sono in favore degli azzurri. A cominciare, chiaramente dalla finale di Euro 2020 con la vittoria ai rigori, passando alla doppia sfida di Nations League dello scorso anno.

L’Inghilterra non ci regalerà nulla ed ha ancora il dente avvelenato dalla cocente delusione nel recente passato. Tutto lascia immaginare ad una partita da Under 2,5.

Pronostico: Under 2,5 a quota 1.66 su Unibet e a quota 1.65 su AdmiralBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 1-0 / 0-0

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.