Per il gruppo G, di qualificazione ai campionati europei di calcio, martedì 17 ottobre 2023, alle ore 20.45 la nazionale di casa della Serbia, ospita il Montenegro. Pronostico Serbia-Montenegro di Euro 2024, quote scommesse e probabile risultato finale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La nazionale di casa della Serbia, è al secondo posto nel gruppo G di qualificazione a Euro 2024, staccata di 3 punti dalla capolista Ungheria e reduce proprio dalla sconfitta subita in terra magiara per 2 a 1.

Il Montenegro si presenta a Belgrado, al terzo posto nel girone con 8 punti, ma con una partita in meno giocata rispetto alla Serbia. Nell’ultimo turno la squadra allenata da Mister Miograd Radulovic, ha battuto in casa la Bulgaria per 2 a 1.

Le probabili formazioni di Serbia-Montenegro

SERBIA (3-4-3): V.Milinkovic-Savic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, S.Milinkovic-Savic, Kostic; Samardzic, Mitrovic, Tadic. Ct: Dragan Stojkovic.

MONTENEGRO (3-5-2): Mijatovic; Vujacic, Savic, Sipcic; Marusic, Jankovic, Kuc, Bakic, Vukcevic; Krstovic, Jovetic. Ct: Miodrag Radulovic.

Dove vederla in TV

Serbia-Montenegro sarà trasmessa, in diretta su SKY, martedì 17 ottobre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Serbia-Montenegro

E’ la nazionale di casa della Serbia, la squadra favorita dai bookmaker per la vittoria. Segno 1 giocato vincente a quota 1.35 su Sisal e a quota 1.40 su Marathonbet, il pareggio giocato a quota 4.80, la vittoria esterna pagata a quota 8.25.

Pronostico Serbia-Montenegro di Euro 2024

La Serbia deve vincere per chiudere il discorso qualificazione a Euro 2024, dopo il passo falso di Budapest, il Montenegro pareggiando potrebbe ancora sperare nella qualificazione.

Pronostico: Serbia+Over 1.5 offerto a quota 1.65 su Unibet e a quota 1.66 su Admiralbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 2-0 / 3-1

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.