Per il gruppo G, di qualificazione ai campionati europei di calcio in programma il prossimo anno in Germania, alle ore 18 di giovedì 16 novembre 2023, la nazionale padrona di casa, la Bulgaria, ospita l’Ungheria. Pronostico Bulgaria-Ungheria di Euro 2024, risultato esatto e quote scommesse.

Come arrivano le due nazionali alla partita?

La nazionale di casa della Bulgaria, è ultima nel gruppo G di qualificazione a Euro 2024, con soli 2 punti conquistati dopo le prime 6 partite giocate, frutto di ben 4 sconfitte e dei due pareggio raccolti contro Lituania in trasferta e Serbia in casa.

Discorso diverso per l’Ungheria, che si presenta a Sofia in testa al girone con 14 punti, uno in più della Serbia, ma con una partita giocata in meno. Gli uomini allenati dal tecnico italiano, Marco Rossi, sono ancora imbattuti e hanno vinto 4 volte e pareggiato due match.

Le probabili formazioni di Bulgaria-Ungheria

BULGARIA (3-5-2): Naumov; Petrov, Antov, Hristov; Stoyanov, I. Iliev, Gruev, Karabelyov, Yordanov; Despodov, Delev

UNGHERIA (3-4-2-1): Dibusz; Szalai, Orban, Lang; Bolla, Nagy, Kalmar, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Adam.

Dove vederla in TV

Bulgaria-Ungheria sarà trasmessa, in diretta su SKY, giovedì 16 novembre dalle ore 18:00.

Quote offerte dai bookmakers per Bulgaria-Ungheria

La vittoria ungherese è nettamente favorita dalle quote offerte dai principali bookmakers. Segno 2 bancato vincente a quota 1.60 sia su Sisal che su AdmiralBet, il pareggio giocato a quota 3.75, la vittoria interna si gioca a quota 5.50.

Pronostici per questa partita di qualificazione a Euro 2024

In nostro pronostico prevede la vittoria dell’Ungheria, che ha una rosa molto più forte e ampia della nazionale bulgara e vincendo blinderebbe il primo posto nel girone.

Pronostico: 2 + over 1.5 a quota 2.10 sia su Marathonbet che su Unibet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-2 / 1-3 / 1-2