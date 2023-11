Giovedì 16 novembre 2023, alle ore 20.45, per il gruppo J di qualificazione a Euro 2024, la nazionale di calcio del Lussemburgo, ospita la Bosnia Erzegovina. Lussemburgo-Bosnia Erzegovina, pronostico e quote scommesse di giovedì 16/11/2023.

Come arrivano le due nazionali alla partita?

La nazionale di casa del Lussemburgo, arriva a questo match di Euro 2024, al terzo posto in classifica nel girone J con 11 punti, a meno 5 dalla Slovacchia seconda.

Nell’ultima giornata giocata, con la sconfitta interna contro la Slovacchia per 1 a 0, si sono infranti i sogni di qualificazione ai campionati europei di calcio.

La nazionale della Bosnia Erzegovina, arriva in Lussemburgo, al quinto posto in classifica con 9 punti, frutto di 3 vittorie, nessun pareggio e ben 5 sconfitte.

Nell’ultimo turno giocato, la nazionale allenata dal tecnico Savo Milosevic, viene dalla brutta sconfitta interna subita per 5 a 0 contro il Portogallo.

Le probabili formazioni di Lussemburgo-Bosnia Erzegovina

Lussemburgo: Moris; Bohnert, Martins, Mahmutovic, Chanot, Jans; Borges Sanches, Martins Pereira, Barreiro, Rodrigues; Sinani

Bosnia: Sehic; Ahmedhodzic, Sanicanin, Barisic; Dedic, Hadziahmetovic, Tahirovic, Kolasinac; Stevanovic, Dzeko

Dove vederla in TV

Lussemburgo-Bosnia sarà trasmessa, in diretta su SKY, giovedì 16 novembre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Lussemburgo-Bosnia

Per i bookmaker, si preannuncia una partita molto equilibrata nelle quote offerte. Segno 1 bancato a quota 2.75 su Sisal e a quota 2.80 su Marathonbet, il pareggio giocato a quota 3.40, al vittoria esterna giocata a quota 2.50.

Pronostici per questa partita di qualificazione a Euro 2024

Il Lussemburgo deve vincere e sperare che la Slovacchia perda in casa con l’Islanda, per avere ancora possibilità di qualificarsi a Euro 2024. La Bosnia è ormai fuori dai giochi, ma vorrà fare una bella figura in Lussemburgo.

Pronostico: 1X a quota 1.53 su AdmiralBet e a quota 1.55 su Unibet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 1-0