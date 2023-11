Per i gironi di qualificazione a Euro 2024, venerdì 17 novembre 2023, alle ore 20.45, allo stadio Olimpico di Roma, la nazionale italiana deve vincere contro la Macedonia per continuare raggiungere l’Ucraina in classifica e arrivare allo scontro diretto a pari punti. Pronostico Italia-Macedonia del Nord, quote scommesse, risultato esatto e probabili formazioni.

Come arrivano le due nazionali alla partita?

La nazionale azzurra, allenata dal tecnico Luciano Spalletti, ha un solo risultato utile nel match contro la Macedonia del Nord, la vittoria, per continuare la corsa per il secondo posto nel gruppo C.

L’Italia infatti in classifica è terza con 10 punti, a meno tre dall’Ucraina, ma con una partita in meno giocata e con una vittoria, si giocherebbe la qualificazione a Euro 2024, nel match conclusivo di martedì prossimo, in trasferta, su campo neutro proprio contro la nazionale Ucraina.

Attenzione però, che la nazionale della Macedonia del Nord, non arriva a Roma per fare da comparsa. Le possibilità di qualificarsi sono nulle, ma i Macedoni hanno una buona tradizione contro l’Italia, eliminata negli spareggi per i Mondiali e fermati nella gara di andata per 1 a 1, per queste qualificazioni a Euro 2024.

Le probabili formazioni di Italia-Macedonia del Nord

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Frattesi; Berardi, Scamacca, Chiesa. Ct: Spalletti.

MACEDONIA DEL NORD (3-5-2): Dimitrievski; Manev, Serafimov, Musliu; Ashkovski, Elezi, Atanasov, Bardhi, Alioski; Elmas, Miovski. Ct: Milevski.

Dove vederla in TV

Italia-Macedonia del Nord sarà trasmessa, in diretta su RAI 1, venerdì 17 novembre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmakers per Italia-Macedonia del Nord

La vittoria della nazionale azzurra è scontata secondo le quote offerte dai bookmaker. Segno 1 giocato a quota 1.14 su Unibet e a quota 1.15 su Sisal, il pareggio offerto a quota 7.50, la vittoria esterna pagata 15 volte la posta giocata.

Pronostici per questa partita di qualificazione a Euro 2024

L’Italia ha un solo risultato utile, la vittoria e pensiamo non abbia difficoltà ad avere ragione di una Macedonia del Nord, ormai eliminata dal discorso qualificazione.

Pronotico 1+Over 2.5, offerto a quota 1.65 su Marathonbet e a quota 1.66 su AdmiralBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 3-1 / 3-1