Ancora tutto da decidere nel gruppo E di qualificazione ai campionati europei di Germania 2024. Venerdì 17 novembre 2023, alle ore 18.00, la nazionale di casa della Moldavia, ospita la capolista del girone, l’Albania. Pronostico Moldavia-Albania Euro 2024, quote scommesse del 17/11/2023.

Come arrivano le due nazionali alla partita?

La nazionale della Moldavia, arriva a questo match casalingo valido per le qualificazioni a Euro 2024, quarta in classifica con 9 punti, a 4 punti di distanza dall’Albania, a meno 2 dalla Repubblica Ceca e con un punto in meno della Polonia.

Con una vittoria, la Moldavia si giocherebbe la qualificazione in trasferta contro la Polonia.

La sorprendente nazionale albanese, allenata dal tecnico brasiliano Sylvinho, guida il girone con 13 punti e con una vittoria sarebbe qualificata a Euro 2024.

Nell’ultima partita giocata la nazionale delle due acquile ha sconfitto in casa la Repubblica Ceca, con il punteggio di 3 a 0.

Le probabili formazioni di Moldavia-Albania

MOLDAVIA: Railean D., Revenco I., Craciun A., Mudrac V., Posmac V., Reabciuk O., Motpan N., Baboglo V, Rata V., Nicolaescu I, Damascan V. Allenatore: Clescenco S.

ALBANIA: Berisha E., Hysaj E., Ismajli A., Djimsiti B., Mitaj M., Bare K, Uzuni M., Ramadani Y., Bajrami N., Asani J., Cikalleshi S. Allenatore: Sylvinho.

Dove vederla in TV

Moldavia-Albania sarà trasmessa, in diretta su Sky, venerdì 17 novembre dalle ore 18:00.

Quote offerte dai bookmakers per Moldavia-Albania

Il segno 2 è favorito nelle quote nel match tra Moldavia e Albania. La vittoria ospite è offerta a quota 1.80 su Unibet e a quota 1.85 su MarathonBet, il pareggio giocato a quota 3.40, la vittoria interna a quota 4.75.

Pronostici per questa partita di qualificazione a Euro 2024

Alla nazionale di casa serve un solo risultato utile, la vittoria per tenere acceso il discorso qualificazione, all’Albania anche un pareggio può andare bene, per giocarsi poi la qualificazione in casa contro le Isole Faroe.

Pronostico GOL SI a quota 2.20 sia su AdmiralBet che su Sisal.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 3-1 / 3-1